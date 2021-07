Zoé Robledo llama a acudir a módulos de vacuna contra covid-19

El director general del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), Zoé Alejandro Robledo Aburto, hizo un llamado a la población mayor de 40 años de edad a defender la vida, con la vacunación anti Covid 19, que se está llevando cabo en la entidad del 9 al 16 de julio.

La convocatoria es acudir a los centros de vacunación para revertir el daño del extraño enemigo que nos robó la tranquilidad, que ha causado tanto dolor y tanto sufrimiento, los convoco a creer en la ciencia, en las autoridades de salud, pero también creer en el amor al prójimo, enfatizó.









Advierte que no estaremos bien si alguno de nosotros por desinformación, por miedo y por desidia se queda atrás, si alguno de nosotros o alguien que queramos se queda afuera de esta nueva oportunidad de vacunarse, ya no hay ningún pretexto para no protegerse, cuidar la salud y la vida.

Compartió a las y los chiapanecos que el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, dispuso el envío de 300 mil vacunas a Chiapas Astra Zeneca, las que se están aplicando y han demostrado su efectividad, este es el momento de demostrar de nuevo que las y los chiapanecos nos crecemos ante los retos.

Robledo Aburto insistió que hoy el reto es ganarle a la desinformación, ganarle a la decidia y el reto es involucrarnos y participar, por ello, todos los mayores de 40 años de edad que no se han vacunado, que lo hagan con la mayor responsabilidad para cuidar y proteger su vida.

Robledo Aburto insistió que hoy el reto es ganarle a la desinformación, ganarle a la decidió y el reto es involucrarnos y participar. / Foto: Isai Flores | Heraldo de Chiapas

Súmate a este esfuerzo por ganarle a la enfermedad y salir juntos de la pandemia, la vacuna hoy es la mejor arma que tenemos para acabar con el coronavirus, por eso, hay que vacunarse, cuidarnos, protegerse eso tan frágil, tan débil pero tan precioso que tenemos, la vida, puntualizó.

En Tuxtla Gutiérrez los módulos están ubicados en Caña Hueca, en el Hospital Vida Mejor, ISSSTE de la novena sur y Centro de Salud; Chiapa de Corzo, en la Escuela José E. Grajales y Centro de Salud; en Ocozocoautla, en el Hospital del IMSS; en San Lucas, en el Centro de Salud; Cintalapa, Expo Ganadera; San Fernando, Auditorio Municipal; Mapastepec, Hospital del IMSS; Jiquipilas, Deportivo Municipal; San Cristóbal de Las Casas, Clínica de Campo del IMSS; teatro Hermanos Domínguez y Clínica del ISSSTE.

En Las Margaritas el módulo de vacunación se ubica en el Centro de Salud; Altamirano, Hospital del IMSS; Pichucalco, Escuela Primaria Carlos A. Vidal; Reforma, Hospital General; Bochil, Escuela Niños Héroes; Palenque, en el Plantel 69 del Conalep; en Benemérito de Las Américas, Hospital del IMSS; Yajalón, en el Hospital General; Tapachula, Teatro de la Ciudad, Centro de Convivencia y en el ISSSTE.

Mientras tanto, en el municipio de Huixtla, centro de Salud Urbano; Tonalá, Hospital del IMSS; Ocosingo, Primaria Felipe Carrillo Puerto; Siltepec, Centro de Salud; Bejucal de Ocampo, Centro de Salud; Juárez, Domo del Parque Mirador; Villaflores, La Deportiva; Comitán de Domínguez, Instalaciones de la feria; Ixtapa, Escuela Primaria; Berriozábal, Unidad deportiva.