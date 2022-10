Los "abuelos" del zoomat, animales longevos sin regreso a la vida silvestre

El 60 por ciento de los mil 600 ejemplares de la fauna que se exhibe en el Zoológico Miguel Álvarez del Toro en Tuxtla Gutiérrez está en edad avanzada, muchos por encima de la edad promedio que viven en vida silvestre y que requieren más atención, a través de monitoreos se detectan padecimientos que obligan a tratamientos muy especializados, como parte de su comportamiento no demuestran los signos de enfermedad rápida, eso los hace fácil presa de sus depredadores, informó Joe Miceli Hernández.





El coordinador para el Mejoramiento del Zoológico Miguel Álvarez del Toro, explicó que con el equipamiento tecnológico reciente se han revisado estómagos y colon de algunos individuos en donde se han detectado casos de gastritis crónica en un felino pequeño que es muy nervioso, un ocelote, ese ejemplar no podía estar en exhibición, los ejemplares de mayor edad son cocodrilos, tortugas, el zopilote rey que vive 40 años, el promedio de vida de un coyote es de 7 años pero tenemos ejemplares de 12 años.





Algunos animales del zoológico superan los años que alcanzarían a vivir en la vida silvestre / Foto: Isaí López | El Heraldo de Chiapas





Esta longevidad de la fauna del Zoomat repercute en deterioros y casi todos coyotes tienen problemas articulares, lo que hace que de pronto cojeen, lo malo es que los visitantes interpretan que está fracturado, los cambios de temperatura hace que les duela un poco más, recibimos animales de la Ciudad de México, dos coyotes y un puma, se encuentran muy bien y los vamos a pasar a exhibición, añadió el funcionario de la Secretaría del Medio Ambiente e Historia Natural.





La pareja de pumas que teníamos en el Zoomat estaban viejos, ya llegaron grande procedente de Michoacán, era una pareja para la reproducción pero nunca se reprodujeron, ya eran bastante longevos, al macho le hicimos un diagnóstico de cáncer que tenía en el hígado, se le mantuvo con control de color hasta que falleció, nos quedamos solo con la hembra viejita.





Habíamos recibido un puma procedente de Oaxaca, venía demasiado estresado por el maltrato que recibió, traía colmillos fracturados y le tuvimos que hacer endodoncias y esto nulifica la posibilidad de regresarlo a la vida silvestre, ya no podría cazar, se quedará para exhibición, llegó el otro macho y está por llegar una hembra joven de Quintana Roo, es la forma de poder introducir dentro de la colección animales para los proyectos de conservación, no hemos tenido reproducción de pumas.





Muchas especies se encuentran en su hábitat natural en las condiciones en que se encontrarían en vida silvestre y eso favorece la reproducción, tenemos una reproducción de venado cola banca que tenemos que controlar, tenemos 190, 10 en cautiverio y en libertad 180, debería haber entre 10 y 20, por ello se ha iniciado el procedimiento que es muy complejo para llevarlos a Áreas Naturales Protegidas, antes de que termine este año haremos los primeros movimientos, el primer punto será la Reserva de la Biosfera La Sepultura.





Las defunciones o bajas dependen de un montón de factores, ha bajado, el Zoomat recibía de todo, gente que ya no quería tenerlos, los traían porque ya no los podían tener y no venían en buenas condiciones, hemos pedido a la Procuraduría Federal de Protección Ambiental que no nos traiga decomisos, bajamos desde el 2019 en un 60 por ciento la mortalidad, al mes tenemos entre 4 y 5 decesos.

El Zoológico cierra sus puertas a la recepción de aves por el brote peligroso de influenza aviar presente en el país desde principios del mes pasado, no podemos arriesgar a que al recibir un ejemplar se nos presente un brote, tenemos quetzal, águilas, neotropicales, estamos en alto riesgo en las aves, la avicultura a nivel nacional, la próxima semana tendremos reunión con el Sistema Nacional de sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria para establecer medidas, en cautiverio existen entre rapaces, psitácidos y crácidos unas 700 ejemplares de aves en resguardo.





A través de un programa de “Bioseguridad” con una inversión de entre 5 y 6 millones de pesos se adquirió equipos para imágenes, radiología digital, de ultrasonido con doppler de color y se empezaron a detectar problemas cardiacos en algunas aves que ya están en tratamiento, algunos ejemplares se retiraron de exhibición.

A la vez, tenemos nuestro hospital, asilo, guardería, se compró un equipo de química sanguínea, para biometrías hemáticas, se mejoró el quirófano, se cambiaron mesas de cirugías, se rehabilitó el equipo de anestesia inhalada, se rehabilitó el monitor de signos vitales, se adquirieron equipos para revisar ojos, oídos, garganta, intubaciones, concentrador de oxígeno, incubadora y criadora para mejorar las condiciones de temperatura, humedad y oxigenación para pacientes críticos.