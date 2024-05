AMLO disipa rumores de divorcio con Beatriz Gutiérrez: “es falso, vamos a seguir juntos

El presidente Andrés Manuel López Obrador respondió a los rumores de un eventual divorcio de su esposa, la académica Beatriz Gutiérrez Müller, y después de que él deje la Presidencia de la República.

Al hablar este martes de su retiro de la vida pública luego que deje su cargo como presidente, López Obrador aprovechó para disipar los rumores de un probable divorcio y afirmó que seguirá casado con Gutiérrez Müller:

Acto seguido, el mandatario subrayó que cuando concluya su gobierno, Beatriz Gutiérrez mantendrá sus actividades como investigadora.

Política ¿Cuándo será la última mañanera de AMLO? El Presidente revela la fecha

Fíjense, no sé si sea cierto, pero salió en Twitter, es falso. Que ya me voy a divorciar de Beatriz. No, no. Vamos a seguir juntos.

Mientras él -añadió- se dedicará a escribir una obra sobre el México prehispánico, pero destacó que ambos se enfocarán a la crianza de su hijo Jesús Ernesto López Beltrán, que ya cuenta con 17 años de edad.

“Ella va a continuar con su trabajo, eso sí, ella es maestra, es investigadora y va a seguir. Y yo voy también a lo que me corresponde. Y entre los dos, a cuidar a Jesús que acaba de cumplir 17 años”, explicó.

López Obrador indicó que luego de que termine su periodo presidencial, evitará visitas de carácter político y social, pues solo recibirá a sus familiares, además de dedicarse también a la vida contemplativa.

“A la par de mi nuevo trabajo, otras rutinas: caminar, sembrar, ver los árboles, apreciar los pájaros, disfrutar del calor y de la lluvia, de la Luna, del silencio y pues de mi familia”, expresó.