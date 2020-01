Estados que no se sumen al Insabi accederán a recursos extras: AMLO

El presidente Andrés Manuel López Obrador aceptó entregar recursos extras a los estados que no acepten adherirse al Instituto Nacional de Salud para el Bienestar (Insabi).

“Sí, no va a haber ningún problema no es un asunto económico, los estados tienen que garantizar estén o no estén adheridos, el servicio de salud. Lo que queremos es que se orienten bien los fondos”, explicó durante el primer informe de "Pulso de la salud", lo que en un principio sería el "Quién es Quién" en el sistema de salud.

Mientras que el subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo López Gatell, aseguró que la firma del convenio con el Insabi, “no es ceder, es comprometerse”.

México # Data | ¿Dónde hace más falta el INSABI?

Luego de que varios de los gobernadores, principalmente del Partido Acción Nacional (PAN), han expresado su negativa a sumarse al Insabi porque no están dispuestos a ceder su infraestructura al gobierno federal, además de que alegan falta de claridad en el manejo de la planta laboral.

Inicialmente, López Obrador había advertido que las entidades que no se sumen al Insabi, solamente recibirían los recursos designados en el presupuesto público.

Hoy aclaró que lo que quieren es que haya transparencia en el manejo del dinero y se evite la corrupción en la compra de medicamentos.

Foto: Daniel Hidalgo | El Sol de México

Insistió en que no hay necesidad de ampliar demasiado el presupuesto porque con las nuevas políticas anticorrupción se ahorra mucho dinero.

“Lo que no queremos es la corrupción, es que sigan habiendo negocios como se hacía anteriormente. Empezaban a construir centros de salud, se quedaban tirados y se llevaban los anticipos. Tenemos muchísimos centros de salud y hospitales tirados, porque políticos vendían medicinas”, argumentó el presidente López Obrador.

López Gatell explicó que en el último paquete presupuestal el Congreso de la Unión entregó 103 mil millones de pesos para el sistema de salud, a la vez que reiteró que con el Insabi, no habrá retrocesos.

“Nos interesa que la población tenga tranquilidad, que sepa que en ningún momento se van a reducir sus derechos. En ningún caso vamos a ir para atrás”, subrayó.