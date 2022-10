Parece que me estoy volviendo neoliberal, ya me están convenciendo: AMLO

Durante su conferencia de la mañana de este lunes, el presidente Andrés Manuel López Obrador, expresó mientras hablaba sobre la inflación que“no todo lo de la política neoliberal es malo, si se aplicara adecuadamente”. El mandatario que regularmente arremete en contra de las polítcas neoliberales, agregó que está política económica que se implementó durante 30 años en el país no es tan mala y añadió que “no comparte el pensamiento tradicional de izquierda”.

En esta sintonía, manifestó que la política neoliberal, por lo general, estaba diseñada en México “para favorecer a una minoría, eso es lo malo y además lo que resulta lógico, como la competencia, el libre mercado se distorsiona, se deforma, no se aplica, se usa nada más como parapeto”.

Te recomendamos: Inflación se desacelera en primera quincena de octubre y se ubica en 8.53%: Inegi

“No es que no sirva nada del modelo neoliberal, es que está hecho para favorecer a los de arriba a costa del sufrimiento de los de abajo, con una fachada de racionalidad”, aclaró.

Al preguntarle un reportero sobre las características de su pensamiento económico, López Obrador dijo que no está de acuerdo del todo en pensar que los problemas de desigualdad en México “se originaron por la explotación de los dueños de medios de producción al proletariado”.

"Yo pienso de manera distinta a lo que son las teorías tradicionales en ciencia social, entonces eso me hace distinto y por eso el cuestionamiento”, señaló el mandatario federal.

Finanzas Destaca AMLO desaceleración de la inflación en México

Recalco que es distinto “al pensamiento tradicional de la izquierda: los impuestos, por lo general los gobiernos de izquierda piensan que tienen que cobrar más impuestos a los que tienen más, yo también pienso de esa forma, pero matizo, primero, de qué sirve tener leyes o aparentar que van a pagar más los de arriba, si en los hechos se les condonan los impuestos. Yo estoy, no por los aumentos de impuestos, yo estoy por que no haya privilegios fiscales, que es lo que estamos aplicando, esto es distinto, no hemos aumentado los impuestos pero los de arriba pagan, que no pagaban”, dijo el presidente.

Aunque el presidente reiteradamente ha señalado que la desigualdad es producto del neoliberalismo, en esta ocasión dijo que “la desigualdad en México es fundamentalmente fruto de la monstruosa desigualdad que ha existido por la corrupción imperante”.

“Les cuento la anécdota acerca de esto del libre mercado, que ya parece que me estoy volviendo neoliberal, ya me están convenciendo”, dijo en tono irónico, mientras recordaba la historia de la Revolución Cubana.

Frente a estas declaraciones, el presidente fue cuestionado sobre si ya se convirtió al neoliberalismo y dijo: “ya estoy convertido en un neoliberal y no les gusta, ¿qué no es el libre comercio, la libre competencia?”, cuestionó.

➡️ Suscríbete a nuestro Newsletter y recibe las notas más relevantes en tu correo

Finalmente, sostuvo que está muy satisfecho porque su modelo está dando resultados y consideró que la clave es combatir la corrupción, y llevar el presupuesto a la gente con programas sociales.