Gálvez, Paredes, Creel y De la Madrid pasan a segunda etapa de definición de candidato del Frente Amplio

El Comité Organizador del Frente Amplio por México informó que sólo cuatro aspirantes pasaron a la siguiente etapa de definición del candidato opositor a la presidencia, se trata de Xóchitl Gálvez, Beatriz Paredes, Santiago Creel y Enrique de la Madrid, quienes reunieron las 150 mil firmas repartidas en 17 estados y participarán mañana en el foro "Visiones por México: diagnóstico y mirada al futuro".

En conferencia de prensa, Arturo Sánchez, integrante del Comité Organizador, detalló que de las 2.5 millones de firmas que se registraron en la plataforma se han validado 1.9 millones y anunció con bombo y platillo a los aspirantes que avanzan en el proceso.

El senador Miguel Ángel Mancera; el ex gobernador de Michoacán, Silvano Aureroles; y el ex gobernador de Tamaulipas, Francisco García Cabeza de Vaca, quedaron fuera al no acreditar que sus firmas hayan sido obtenidas en al menos 17 estados, con un mínimo de mil rúbricas y un máximo de 20 mil por entidad.

Después del anuncio de registro de 195,575 simpatias por nuestra parte dentro del procedimiento marcado por el Frente Amplio por #México, a quince minutos de la hora marcada para anunciar la continuación de la siguiente etapa nos excluyen de continuar en el proceso. #mm — Miguel Ángel Mancera (@ManceraMiguelMX) August 9, 2023

Sergio Ibán Torres, Francisco Rivas Bastida y José Jaime Enríquez Félix, los tres ciudadanos que participaban en el proceso quedaron fuera al no reunir las firmas requeridas.

Los perredistas Miguel Ángel Mancera y Silvano Aureoles mostraron su inconformidad con los resultados y dijeron que valorarán acudir al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) a controvertir los resultados.

El ex gobernador de Michoacán dijo que respetaba el resultado pero no lo compartía y calificó de injusta la exclusión del Comité Organizador.

"Es injusta la decisión del Comité deja muchas dudas y eso pone en riesgo el rumbo y la solidez del Frente Amplio por México que tanto necesita el país", expresó en un video compartido en sus redes sociales.

En conferencia de prensa, el senador Miguel Ángel Mancera dijo que valorará controvertir la exclusión, aunque advirtió que sería un proceso de revisión complicado con millones de documentos por escrutar.

"Lo voy a analizar muy bien porque detrás de esto hay miles de personas que se desvelaron, miles de personas que tomaron diferentes molestias para poder estar y mostraron su interés de que se pueda construir el proyecto", dijo.

El legislador acusó que el Comité Organizador le informó de última hora que no cumplía con la dispersión de firmas y por ende quedaba fuera de la contienda.

"Hablan de que no se llegó a las 150 mil que eran exigidas con los parámetros de que fueran mil por cada entidad federativa, que no excedieran de 20 mil, etcétera, entre otras", expresó Mancera.

Por lo anterior, el legislador hizo patente su inconformidad y aseveró que con la decisión "no dañan a la persona sino se daña el proceso mismo" y dijo esperar que se pueda corregir y revalorar el resultado.

Mancera agregó que Ángel Ávila, representante del PRD ante el Comité Organizador, no firmó el resolutivo donde se informaba el nombre de los aspirantes que avanzaban y que el líder del Sol Azteca, Jesús Zambrano, también mostró su inconformidad por la exclusión de los perredistas.

Los cuatro aspirantes que pasaron a la siguiente etapa celebraron el logro y se dijeron listos para el foro de mañana.

En tanto, Santiago Creel indicó que convocará mañana a sesión de la Mesa Directiva para renunciar al cargo de presidente de dicho órgano y el lunes ingresará su solicitud de licencia del cargo de diputado, la cual tendrá que ser aprobada por la Comisión Permanente del Congreso de la Unión; la senadora Xóchitl Gálvez descartó que vaya a solicitar licencia.