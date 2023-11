Comité de Honestidad de Morena reconoce que hubo irregularidades: Marcelo Ebrard

El ex canciller Marcelo Ebrard dio a conocer que luego de su denuncia, el Comité de Honestidad y Justicia de Morena reconoció que hubo irregularidades durante el proceso para seleccionar a la persona que dirigiría la coordinación nacional de los comités de la Cuarta Transformación, en la que Claudia Sheinbaum resultó ganadora.

En el mensaje ante los medios de comunicación, Ebrard Casaubón dijo que el Comité también determinó que no hay motivos para repetir el proceso selección, pero manifestó que ya hay un "acuerdo político" con Sheinbaum, virtual candidata de Morena para las elecciones presidenciales de 2024, e indicó que el objetivo es que se reconozca a los marcelistas dentro de Morena.

“Yo milito en la Cuarta Transformación desde el año 2000 y no voy a cambiar mi forma de pensar “, así se expresó luego de dar a conocer el resultado de sus denuncias ante la Comisión de Justicia de Morena, mismas que celebró que se hayan reconocido dentro de partido que sí hubo irregularidades.

“Acabo de recibir la respuesta de la comisión de Honor y Justicia”, refirió ante marcelistas que lo acompañaban a la conferencia de prensa que se llevó a cabo en un hotel de esta Ciudad, “entiendo que ya es la respuesta”, expresó.

El ex canciller indicó que la respuesta es muestra de que lo señalado por él y sus seguidores, el 16 de septiembre, fue "la verdad de prácticas que no debemos permitir en Morena".

“Trabajé más de 23 años para que la transformación que hoy estamos viviendo y su instrumento que es Morena, represente las esperanzas y la grandeza de México y por eso no guardamos silencio, dijimos que estaba mal y hoy se reconoce que si hubo esas prácticas y por primera vez en historia de Morena se van a sancionar”, manifestó el ex jefe de gobierno.

Recordó a quienes lo atacaron que “no es un traidor quien dice que una práctica violatoria a los estatutos, aquí está porque si las hubo. En el oportunismo anida en el silencio, no en la convicción, y aquí no hay oportunismo aquí hay gente recta”.

Expresó que lo que espera de esta reunión con la precandidata de Morena es saber cuál es su idea política, de qué se trata, cómo va a ser el futuro, y si nosotros somos la segunda fuerza con Morena de acuerdo a las cifras oficiales, debemos ser tratados como tal.

También reiteró que todas esas personas que lo han apoyado merecen lealtad y respeto, “yo les he ofrecido el siguiente nivel de la Cuarta Transformación y no me voy me voy a desdecir, ni voy a cambiar mis convicciones, ni voy a cambiar de partido ni voy a dejar de luchar”.

Aclaró que esto es un acuerdo político, "no tiene que ver con un cargo en mi persona, van a participar muchísimas personas que me siguen en todo el país, que coinciden con el camino de México que fue lo que propuse, qué fue lo que se votó, y que queremos construir la grandeza de nuestro país."

Sobre Movimiento Ciudadano, Marcelo Ebrard agradeció el que otras fuerzas políticas se hayan expresado bien de él, pero reiteró que seguirá en la militancia de Morena.

Ante Claudia Sheinbaum, Marcelo pidió que su grupo esté representado en las próximas elecciones, en la Comisión de Elecciones. "Aunque no he hablado con Mario Delgado Mario, me parece que lo que procedía era dialogar directamente con Claudia."

En ese sentido reconoció que Sheinbaum “ha sido receptiva a lo que he planteado, sobre la necesidad de que se nos reconozca, sobre la importancia de que no se persiga a quien piense diferente."

"Pedimos estar en la Comisión de Elecciones, en la Comisión de Encuestas, en los órganos directivos en el Comité Ejecutivo Nacional", expresó Marcelo Ebrard respecto a la petición de algunos para sacar a los marcelistas.





