Ecuador declara persona non grata a la embajadora de México

El Gobierno ecuatoriano declaró este jueves como persona non grata a la embajadora de México en Quito, Raquel Serur Smeke, "por las recientes y muy desafortunadas declaraciones" del presidente Andrés Manuel López Obrador respecto a las elecciones de 2023 en Ecuador y el asesinato de Fernando Villavicencio.

"El Ecuador se encuentra aún viviendo el luto por este lamentable hecho que causó conmoción en la sociedad ecuatoriana y atentó contra la democracia, paz y seguridad", señaló en un comunicado la cancillería ecuatoriana.

Hasta el momento, la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), no ha confirmado la información.

La Cancillería del Ecuador informa: pic.twitter.com/68L06w8tiF — Cancillería del Ecuador 🇪🇨 (@CancilleriaEc) April 4, 2024

La diplomática mexicana, tendrá que dejar Ecuador, aunque aún no se ha precisado una fecha para ello. No obstante, la cancillería ecuatoriana recalcó que esto no significa romper las relaciones diplomáticas.

La decisión se da en momentos en que México y Ecuador negocian un acuerdo para la repatriación de ciudadanos del país sudamericano con un apoyo económico de 110 dólares mensuales.

“La cancillería ecuatoriana reitera su firme compromiso de velar de forma permanente por el respeto a la dignidad y soberanía del Estado ecuatoriano y al principio fundamental de no intervención de los asunto internos de otros Estados”, agregó la dependencia de guiar la política exterior de Ecuador.