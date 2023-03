Fuerzas armadas deberán comparecer ante el Senado, confirma Ricardo Monreal

Los secretarios de Sedena y Marina deberán comparecer ante la Comisión Bicamaral para responder a los cuestionamientos de los legisladores, esto sin que la información ponga en riesgo la seguridad nacional, así lo confirmó el coordinador parlamentario de Morena en el Senado, Ricardo Monreal.

Al recordar que éste miércoles se instalará la Comisión Bicameral, que evaluará los resultados de las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad pública, se dará a conocer también el calendario de trabajo de dicha instancia.

Al ser cuestionado sobre si será un momento histórico el que vengan al Senado los titulares de la Secretaría de la Defensa Nacional, el general Luis Cresencio Sandoval González y el de Marina José Rafael Ojeda Durán, Ricardo Monreal dijo: “Sería histórico, y lo van a ver” – respondió.

En ese sentido, el senador dijo que lo que se pueda informar se hará transparente y público, siempre y cuando no se ponga en riesgo la seguridad nacional.

Recordó que su labor fundamental será "analizar los informes que presente el Ejecutivo federal sobre las labores de las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad pública, conforme al Artículo Quinto Transitorio del Decreto en materia de Guardia Nacional".

"La Comisión podrá citar a comparecer a los titulares de las secretarías de la Defensa Nacional, de Marina, de Seguridad y Protección Ciudadana, y de la Guardia Nacional", agregó.

Ricardo Monreal subrayó que será una Comisión Bicameral que cumplirá los propósitos que se plantearon en la reforma constitucional, que fue aprobada por mayoría calificada.





Monreal llama a la tolerancia y reconciliación por piñata de Norma Piña

Sobre la quema de una imagen de la ministra Norma Piña, Ricardo Monreal convocó a los ciudadanos a actuar con tolerancia e iniciar “un proceso de reconciliación nacional” para fortalecer a nuestro país.

Enfatizó que no es conveniente ningún tipo de expresión que lastime a las personas, que genere violencia verbal o física.

“Desde el Senado tenemos que convocar a un proceso de reconciliación mexicana. No conviene autodestruirnos o destruirnos unos a otros; hay que respetarnos como pensamos y como somos”, manifestó.

Destacó que México es un país diverso, por lo que “tenemos que actuar con tolerancia, mucha tolerancia, para poder fortalecer a nuestro país”.

“Creo en la reconciliación, no creo en el encono, no creo en el odio, no creo en el rencor; y creo que los mexicanos y mexicanas tenemos que vivir e iniciar un proceso de reconciliación”, expresó.