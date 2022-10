Evita AMLO en la mañanera que el general Sandoval explique hackeo a Sedena

El presidente Andrés Manuel López Obrador evitó que el general Luis Cresencio Sandoval, titular de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), hablara sobre el hackeo a esta dependencia y acusó que sus adversarios solo buscan dañar a su gobierno, por lo que no iba a manchar su conferencia matutina con este caso que dijo fue un fracaso.

En la mañanera que se realizó desde Ciudad Victoria, Tamaulipas, la prensa pidió que el secretario de la Sedena hablara sobre el hackeo que se adjudicó Guacamaya, pero el mandatario respondió: “Pues es que quisieran que les ayudáramos (a nuestros opositores) a hacer el caldo gordo tratando el tema, que fue un rotundo fracaso”.

Asimismo, criticó que el hackeo se manejara como “casi era el derrumbe de nuestro gobierno”.

“Que se apliquen, que busquen otro asunto, ya eso no funcionó, la mañanera es un diálogo circular de comunicación de muy buen nivel, no tiene que ver con la calumnia, no tiene que ver con la guerra sucia, es el civismo como imperativo ético. No tiene que ver con el coloquialmente conocido chayote, nada esto, es otra cosa, entonces para qué nos metemos en eso”, declaró.

Además, calificó como politiquería la difusión de información de los cables del Ejército con el hackeo de Guacamaya y dijo que sus adversarios intentan “enganchar” con este tema.

Dijo que lo prioritario para su gobierno es el combate a la corrupción y mantener los programas de apoyo, no los escándalos generados por situaciones como ésta.

“Ofrezco disculpas, es politiquería, es querer engancharme en lo que traman mis adversarios, los conservadores, porque no todos ellos piensan, sino traman”, añadió.

Mencionó que sus opositores “nada más están viendo qué maldad van a hacer, son malos de malolandia, por eso de vez en cuando vamos a contestar algo así, pero no vamos a manchar la mañanera”

López Obrador llamó a que sigan buscando e investigando situaciones en su contra, lo que dijo no será fácil.

“Cuando haya algo así que se apuren a buscar, ya les dije: no va a ser fácil, a mí me han investigado desde 1977, el primer reporte lo tengo de 1978 de Nazar Haro que decía que era yo comunista cuando estaba de director del Instituto Nacional Indigenista en Tabasco” recordó la indagatoria con 44 años de antigüedad.

El presidente indicó que el tema del hackeo a Sedena se abordará solo de manera ocasional en la mañanera: “De vez en cuando vamos a contestar algo así, pero no vamos a manchar la mañanera y que se apuren si van a echar un escándalo, que tenga sustento”.

Finalmente, afirmó que sus adversarios, pese al rotundo fracaso que considera el hackeo y su difusión, “están utilizando cualquier información, ya la Guacamaya se volvió zopilote”.

|| Con información de Antonio Sosa | El Sol de Tampico ||