La Mañanera vista por Reyes Razo | "No se resignan a vivir en la pérdida de privilegios"

"Ahí están! -exclamó ayer el Presidente Andrés Manuel López Obrador y ubicó: Son los conservadores Enseñan el cobre. De alcahuetes de saqueadores y corruptos mudan -de la noche a la mañana- en severos críticos de este régimen. Mienten, calumnian, alarman. Tratan de debilitar a este gobierno. Conservadores ridículos. Dan pena ajena. Hipócritas, corruptos e inhumanos no conocen límite. Dolor y muerte no les conmueve.

"Estos conservadores -analizó- no se resignan a vivir en la pérdida de privilegios, influencias y prepotencia. Comprensible. Eran los dueños del país. Lo fueron durante décadas. Saquearon, robaron. ¡Y ni quién les dijera nada! Años de silencio. Había, hubo grupos que los alcahuetearon. Los mismos que hoy hurgan en pos de errores. ¡Hasta de dicción! Si al pronunciar me "como" las eses. O digo "eses" de más."

Política "¡Prensa vendida!", así protestaba AMLO en sus días de estudiante

"El día que tomé posesión, el 1 de Diciembre del 2018 me comprometí a liquidar toda muestra de corrupción. Dije que no la toleraría en los integrantes de mi gabinete. Y ni siquiera en mi familia. Que únicamente respondería por los actos del menor de mis hijos, Jesús Ernesto porque es un niño.

"Si alguien en este gobierno, si alguno de mis colaboradores es responsable de gestos de soberbia, influyentismo que deriven en corrupción -sentenció López Obrador- la Secretaría de la Función Pública debe investigar. Y actuar. Yo vine a liquidar, a exterminar la corrupción.

Muy temprano puso ante reporteros y testigos el panorama del desenvolvimiento de la crisis sanitaria que vive el mundo y que quizá´alcance rango de verdadera gravedad en nuestro país en los días de esta y la próxima semana. El Presidente reveló que las Fuerzas Armadas y sus dependencias de Sanidad Militar reforzarán el combate al coronavirus. El General-Secretario Cresencio Sandoval y el Almirante Rafael Ojeda describieron las transformaciones que hicieron a sus hospitales para atender a contagiados por este desconocido virus. Ambos militares expresaron preocupación: "No tenemos ventiladores".

Camas, médicos, equipos, camilleros, uniformes, gorros. Todo está punto. Sólo nos faltan los ventiladores...

"El pueblo se lleva la medalla de oro en esta competencia por la prevención. Al permanecer en encierro voluntario en su casa. La de plata la otorgamos a los médicos, a las enfermeras. a los que dan a los enfermos los mejores cuidados. Y la medalla d bronce -determinó López Obrador- es para los científicos, los sabios, los expertos. Ellos son los guías. De ellos aprendo. Pues yo soy un político. Ni un sabelotodo. Ni un sabihondo.

"Esta pandemia -examinó- no nos ha rebasado. Tenemos hospitales, camas, médicos, equipos. También un deficit de médicos. Culpa de los neoliberales que se empeñaron en privatizar la educación. Y ni las Facultades de Medicina advirtieron que ahí flaqueaba el Sistema de Salud de México.

Sociedad Función Pública investiga transacción del IMSS e hijo de Bartlett

Rechazaron a miles de aspirantes. Que no alcanzaban ni el mínimo establecido, les decían. Y así los rechazaban. México sufre hoy las consecuencias de aquella política. Estos meses atraje a médicos ya jubilados.

Si bien López Obrador aclaró que "no opinaré sobre el caso García Luna pues es un proceso que ocurre en Estados Unidos", apreció que la investigación debe alcanzara la DEA, la CIA y el FBI. Deben saber mucho. Trabajaron en estrecho contacto con el Gobierno Mexicano.

"Dos gobiernos -reflexionó el Presidente López Obrador- unidos, aliados, comprometidos en introducir a México armas par que se asesinara aquí a muchos mexicanos. Esas agencias del gobierno de Estados Unidos estaban muy al tanto de lo que el señor García Luna hacía. Bien conocían -tal vez protegían- un tren de vida tan costoso como el que llevaba. Vivía en mansiones...

"Agradezco al pueblo su valiosa ayuda. Da ejemplo al mundo. Su comportamiento -quedarse en casa- ya evita que el número de infectados crezca. Pido su ayuda. Quédense en su casa.

"Infórmense. Yo no miento. NO oculto. Hoy no es como antes. No hagan caso de rumores. Los esparcen los conservadores. Los que no se conforman con esta suerte. Ellos anhela el tiempo ido. El que el pueblo liquidó. Estaba harto de saqueo y desdén. Y me puso aquí para acabar con la corrupción. Y no le voy a fallar. ¡Acabaré con la corrupción!"

Fragmentos de la conferencia "mañanera" de hoy del Presidente López Obrador en el Palacio Nacional.

Te recomendamos ⬇️