Morena exige al INE negar a Cabeza de Vaca registro como candidato

Las representaciones de Morena y Partido del Trabajo exigieron al Instituto Nacional Electoral (INE) negar a Francisco García Cabeza de Vaca, ex gobernador de Tamaulipas, el registro como candidato a una diputación plurinominal por Acción Nacional, pues acusan que el exmandatario está prófugo de la justicia y no acredita que vive en algún estado de la segunda circunscripción que busca representar.

A través de un oficio dirigido a Yessica Alarcón Góngora, encargada de despacho de la Dirección Ejecutiva de Prerrogativas y Partidos Políticos, Sergio Gutiérrez Luna, representante de Morena, solicitó la cancelación del registro y anexó presuntas pruebas para sustentar su petición, entre ellas un amparo en el que García Cabeza de Vaca confiesa estar “resguardado con el fin de que no se ejecute la orden de aprehensión” en su contra.

“Le pedimos al área correspondiente del INE y a cada uno de los consejeros electorales, particularmente al consejero Uuc-kib Espadas, presidente de la Comisión de Prerrogativas y Partidos Políticos que se le niegue el registro al señor Cabeza de Vaca por incumplir con los requisitos para ser candidato. No vamos a permitir que se utilicen las candidaturas como un medio de protección para alguien que tiene asuntos pendientes”, expresó en conferencia de prensa.

Indicó que Francisco García Cabeza incumple el artículo 38 de la Constitución porque tiene una orden de aprehensión vigente, por lo cual tiene suspendidos sus derechos político electorales, y está inscrito en el registro de personas inhabilitadas en la Secretaría de la Función Pública (SFP).

Agregó que el exgobernador de Tamaulipas tiene doble nacionalidad y eso lo hace inelegible como candidato, no cuenta con domicilio ni residencia en Tamaulipas ni en ninguna de las entidades de la segunda circunscripción, pues afirmó que el Ayuntamiento de Reynosa se negó a expedir al ex mandatario una constancia de residencia en el estado de Tamaulipas por no acreditar que vive ahí.

“Cabeza de Vaca se atrevió a solicitarle al ayuntamiento de Reynosa que le expidiera una constancia de residencia. El ayuntamiento realizó diversas diligencias que obran en este expediente, preguntándole a vecinos, levantando actas, tomando fotos con testigos y coincidieron todo que no está domiciliado o avecinado en Reynosa desde hace mucho tiempo”, acusó.