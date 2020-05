Organizaciones de la Sociedad Civil lanzan consulta para destituir a AMLO

Organizaciones de la Sociedad Civil (OSC) lanzaron una consulta para demandar la destitución del presidente Andrés Manuel López Obrador y que una vez concluida ésta, se le dé la misma legitimidad y carácter resolutivo y vinculante “que ha dado a otras consultas organizadas por sus simpatizantes, en un mínimo de equidad”.

“Ante la incapacidad actual del gobierno ha llegado el momento de que la sociedad civil tomemos la palabra y esgrimamos el mismo instrumento con el que el gobierno ha cubierto sus proyectos, ahora para dar voz a una demanda que crece cada vez más: Andrés Manuel López Obrador debe ser destituido como Presidente de México”, sostienen las OSC.

A través de la página: consultadestitucionmx.questionpro.com, organizaciones como el Observatorio Ciudadano, Un tal Berman, Consulta Para Todos (CPT), Xiudadanos Mx, Todos con México, Unidos Somos Futuro, entre otras, lanzaron esta consulta para conocer el sentido del voto de los mexicanos con respecto a una posible revocación de mandato tras las elecciones intermedias de 2021 y cuyos resultados serán dados a conocer a la media noche del próximo lunes 4 de mayo.

“Queremos ser un detonante”, sostienen en videos compartidos en redes sociales.

“Ciertamente esta consulta no tiene sustento legal y repito, no tiene sustento legal y menos lo tendrá con los poderes secuestrados. Sin embargo, la intención está enfocada principalmente, sí definitivamente en que se vaya, pero tal vez no a través de la propia consulta ni el día siguiente a las votaciones, sino a través de mecanismos que cada uno de los grupos opositores políticos y ciudadanos puedan impulsar desde sus trincheras queremos ser un detonante”, añaden.

Foto: consultadestitucionmx.questionpro.com

Al sostener que representan el sentir de millones de mexicanos, compararon a este ejercicio de consulta a los ejemplos que ha realizado el actual gobierno para excusar sus perores decisiones “que disfrazan de voluntad popular los caprichos del gobernante” como la cancelación del aeropuerto de Texcoco y la cervecera Constellation Brands, la puesta en marcha de los cuestionados proyectos del Tren Maya o la Refinería de Dos Bocas entre otros, que señalaron “han sido cubiertos con consultas amañadas elaboradas y manipuladas desde el Ejecutivo”.

“Contamos con su apoyo votando los primeros tres días de mayo y compartiendo este mensaje en sus grupos de whatsapp y demás redes sociales (...) Somos la alternativa que México necesita contamos contigo”, concluyen en un audiovisual que circula en las distintas plataformas digitales.