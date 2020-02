PAN acusa al Gobierno de romper acuerdo

Los gobernadores panistas acusaron al Gobierno federal de incumplir con los acuerdos para la mejora del Instituto de Salud para el Bienestar (Insabi). La acusación llegó después de una reunión con el presidente Andrés Manuel López Obrador, donde se esperaba la firma del convenio,

“Lamentamos que hoy el convenio que se firmó con el gabinete de salud para mejorar el Insabi, no se haya ratificado. La Federación redujo el tema de salud a una postura única: adherirse al Insabi o rechazarlo en su totalidad. Sin caminos alternos ni propuestas de mejora”, se pronunció la Asociación de Gobernadores de Acción Nacional (Goan) a través de su cuenta de Twitter.

Los acuerdos a los que se refiere la Goan se firmaron el 31 de enero pasado, donde los mandatarios estatales y el director del Insabi, juan Antonio Ferrer, para crear el modelo de Acuerdo de Coordinación no centralizado del Instituto.

“Establecer con claridad las reglas generales del marco de transición del financiamiento de las entidades federativas para la prestación médica de primero, segundo y tercer nivel, y medicamentos gratuitos para la población sin seguridad social”, dice el Acuerdo Segundo de lo firmado el pasado viernes.

Con la expectativa de firmar este acuerdo, llegaron los gobernadores panistas a Palacio Nacional para comer con el Presidente. Pero salieron sin acuerdo.

“Ahorita absolutamente no hay nada, ya al final. No se firmó nada absolutamente, simplemente ver un tema de corrida financiera, para medir la gratuidad. La reunión sigue en pláticas, seguimos en buen ánimo de trabajo, sobre todo, en un avance importante de que todos podemos trabajar en base a la nueva ley de Insabi”, dijo el presidente de la Goan y gobernador de Aguascalientes, Martín Orozco.

El también gobernador de Aguascalientes señaló que la gratuidad en los sistemas de salud estatales dependerá de la negociación política respecto a las corridas financieras históricas, las cuales definirán la distribución de los recursos federales.

“La intención de una coordinación en base a la ley del Insabi, tendremos que dar algunos detalles de esta contrapropuesta que nos presentan, porque tenemos que ver números muy claros con el director del Insabi, con el doctor Juan, y que eso lo veremos en los próximos días, ya para cerrar un acuerdo definitivo”, comentó.

El gobernador de Yucatán, Mauricio Vila Dosal, explicó que lo que se firmó anteriormente, fue una carta de intención para ofrecer servicio médico gratuito bajo un esquema de coordinación con el Insabi, sin perder el control de los sistemas de salud estatales.

“Nosotros lo que hicimos fue, en el mes de noviembre firmar algo así como una carta de intención que nos habían planteado, y ese es el convenio que propusimos hay al secretario de Salud y es lo que estaremos platicando en un ratito”, declaró previo a la reunión con el primer mandatario.

Durante la conferencia mañanera, el subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo López-Gatell, informó que hasta ayer, 23 estados firmaron el convenio y otros 9 rechazaron federalizar sus sistemas de salud.

Antes de la reunión, el gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro (de Movimiento Ciudadano) informó que llegó a un acuerdo con el Gobierno de la República, en el cual la entidad mantiene la rectoría del sistema de salud estatal; la Federación compra los medicamentos y en caso de desabasto Jalisco los compra de forma emergente y no se da una adhesión al Insabi, anunció el gobernador Enrique Alfaro Ramírez.

A través de un vídeo difundido en las redes sociales, el mandatario estatal reconoció la disposición del presidente Andrés Manuel López Obrador para llegar a este acuerdo de coordinación en la prestación de servicios de salud y que firmarán en los próximos días, con ello se garantiza que Jalisco tendrá los recursos suficientes para este tema y se suma al modelo de compra consolidado de medicamentos.

“Llegamos a la construcción de un acuerdo de coordinación integral con el Insabi, Jalisco defendió una posición que mantuvimos hasta el final que me parece es la correcta, no podemos desmantelar el sistema estatal, no vamos a entregar nuestros hospitales, ni nuestro personal, ni nuestro presupuesto, Jalisco va a mantener la rectoría en este sentido en el estado”.

En tanto, el gobernador de Coahuila, Miguel Ángel Riquelme Solís, mantuvo su postura y las condiciones para que Coahuila se adhiera al Insabi y anticipa que habrá una negociación favorable para la entidad.

Dijo que el secretario de Salud, Roberto Bernal Gómez, se encuentra en la Ciudad de México para la firma del convenio, una vez que se hayan aceptado las condiciones de Coahuila.

Se refirió a que la Federación se haga cargo de la nómina de mil 600 trabajadores, aportar recursos para la operación del Centro Oncológico y el Hospital Materno Infantil y definir lo que recibirá Coahuila del fondo adicional para salud de 40 mil millones de pesos.

Por otro lado, padres de niños con cáncer amagaron con cerrar las garitas que conectan Tijuana con San Ysidro, California, ya que “nos siguen dando atole con el dedo y ahora dicen que hay un complot mundial” para surtir a México.

Tras una reunión con la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, Israel Rivas, padre de una menor con Cáncer abundó que el estado de varios hospitales en el país sigue siendo muy complejo en torno a los medicamentos.

“No llegamos a ningún acuerdo. Nos dijeron que hay una conspiración mundial en torno a la fabricación de los medicamentos. Avanzamos en cuestiones administrativas, nos tienen muy bien cuidados en el Hospital ‘Federico Gómez’, pero en el país es donde está el problema”.

