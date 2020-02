Tiran partido de Antorcha Campesina en Puebla

TECOMATLAN.- El Instituto Electoral del Estado (IEE), de Puebla, canceló el proceso de registro a la asociación civil Movimiento Antorchista Poblano, que buscaba constituirse como partido político local, con el argumento de que su participación es ilegal, lo que provocó que el dirigente del Movimiento Antorchista Nacional, Aquiles Córdova Morán, llamara a sus seguidores a marchar en las calles para defender su derecho a contar con su partido político local y luego el nacional. "Yo les pido al antorchismo nacional que se preparen para la jornada de lucha que viene", soltó Córdova desde el epicentro de este grupo político.

Los consejeros sesionaron el viernes pasado a puerta cerrada y blindados por la policía estatal. Con cinco votos a favor y dos en contra, el procedimiento fue cancelado ya que viola los artículos 11 de la Ley General de Partidos Políticos y 32 del Código de Instituciones y Procesos Electorales del Estado de Puebla, que imponen la obligación a cualquier organización de ciudadanos que busque constituirse como partido político, informarlo al Consejo General en enero del año siguiente al de la elección de gobernador. Movimiento Antorchista manifestó su intención de convertirse en partido local a la Dirección de Prerrogativas y Partidos Políticos hasta octubre pasado, por lo que los consejeros del IEE consideraron que los hechos no se ajustan al principio de legalidad.

Política Reforzará Antorcha Campesina plantón con 10 mil integrantes más

En el acuerdo aprobado este miércoles pasado en la sesión ordinaria, se consideró que los actos de la asociación antorchista violaron los derechos políticoelectorales de la organización Podemos Puebla, que pertenece a la ciudadana Camerina Viveros Domínguez.

En entrevista, Córdova Moran anunció que interpondrá un recurso ante el Tribunal electoral del estado debido a lo que consideró una violación a sus derechos para convertirse en partido político.

"Se cumplieron con todos los requisitos. Sin embargo, no se nos respetó tuvimos requisitos completos, asambleas y militantes de más y no se nos respetó... se cumplió con todos los requisitos. Además el proceso fue autorizado, supervisado y evaluado por personal del Instituto Electoral del Estado de Puebla, no hay manera de objetar el proceso porque fue autorizado y supervisado por ellos", se quejó.

También denunció que el gobernador de Puebla, Miguel Barbosa Huerta, los denunció. "Nosotros estamos obligados a apelar ante el Tribunal Electoral del estado, al regional y finalmente al nacional, al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, para obligar a lo que a nuestro derecho corresponde, tenemos claro dónde está la maniobra jurídica, el manejo doloso que se hace de la normatividad para negarnos el registro y por lo tanto que no tengamos nuestro partido político local", dijo Córdova Morán.

Y agregó: "yo le pido a los antorchistas que se preparen a las jornadas de lucha", insistió en la cuna del antorchismo nacional, surgido en 1974. "Los antorchistas se van a mover como un solo hombre y no vamos a permitir que tras las amenazas se nos aporree, no lo vamos a permitir tenemos que salir a defender nuestro derecho a ser un partido político local", agregó.

Sin la presencia de los medios de comunicación y blindados por la policía estatal, el Instituto Electoral del Estado (IEE) de Puebla sesionó para cancelar el proceso de registro a la asociación civil Movimiento Antorchista Poblano que pretendía constituirse como partido político local, debido a que su participación es ilegal.