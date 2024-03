Detectan influenza aviar AH5N2 en granja familiar de Huetamo, Michoacán

El Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria (Senasica), confirmó la presencia de influenza aviar de alta patogenicidad (IAAP) en una unidad de producción familiar de libre pastoreo en Huetamo, Michoacán.

Esta Unidad no se involucra con la avicultura comercial. El virus se detectó en un área aislada y no hay granas avícolas comerciales registradas en por lo menos 100 kilómetros a la redonda, por lo que este brote no compromete el estatus zoosanitario del país, de acuerdo a la Dirección General de Salud Animal (DGSA) del Senasica.

La Secretaría de Agricultura informa que este evento epidemiológico no representa un riesgo para la salud humana, ya que el virus es exclusivo de la aves. Tampoco afecta el abasto de pollo y huevo en el país, por lo cual no se visualiza un incremento en los precios de ninguno de estos productos avícolas. Finanzas Senasica fortalece medidas de vigilancia epidemiológica para detectar brotes de influenza aviar

La investigación comenzó luego de que un médico veterinario notificó la mortalidad elevada en un predio de crianza de aves para autoconsumo, pues de un total de 120 aves, al momento del reporte habían muerto 117.

Ante tal situación, se inició la investigación a cargo de médicos de la Dirección de la Comisión México-Estados Unidos para la Prevención de la Fiebre Aftosa y otras Enfermedades Exóticas de los Animales (CPA) de la Dirección General de Salud Animal.

Posteriormente, a través de pruebas especializadas, como el aislamiento viral, la secuenciación primaria genómica y el índice de patogenicidad intravenosa se confirmó que se trataba de un virus de influenza aviar H5N2 de alta patogenicidad.

De manera inmediata la DGSA ordenó la cuarentena en la unidad de traspatio y los médicos veterinarios de la CPA aplicaron las medidas contra epidémicas para desactivar el brote. Es decir, iniciaron es con acciones de limpieza, desinfección y establecer un período de un período de vacío sanitario.

La investigación es realizada por Médicos de la Comisión México-Estados Unidos para la Prevención de la Fiebre Aftosa y otras Enfermedades Exóticas. | Foto: Cortesía SADER

Actualmente se realizan las investigaciones correspondientes en la zona para determinar el origen de la infección. Las actividades que se llevan a cabo en campo son el rastreo perifocal en los predios aledaños y promoción de la notificación.

De forma adicional se implementó un monitoreo de las aves silvestres que se encuentran cerca del sitio afectado con el fin de determinar la fuente de contagio.

También se realizan estudios de secuenciación genética profunda en los laboratorios oficiales de la DGSA, con el propósito de determinar el posible origen del virus.

Se recuerda que el virus AH5N2 de alta patogenicidad se identificó en México en parvadas comerciales de aves en 1994. Se erradicó en 1995 y desde entonces, el país se mantiene libre de este agente altamente patógeno.

Senasica exhorta a los productores avícolas de todo el país a no bajar la guardia y fortalecer las medidas de bioseguridad en sus unidades de producción, tanto familiares como comerciales, con el propósito de mitigar el riesgo de infecciones en aves domésticas.

Puntualiza que cualquier persona que produzca, procese, maneje, movilice o comercialice aves debe reportar inmediatamente a la autoridad sanitaria, cualquier comportamiento anormal en sus parvadas, mortalidad inusual o alguna otra sospecha de esta enfermedad.

Se debe reportar al teléfono 800 751 2100 o desde el teléfono móvil a través de la App “AVISE”, disponible para dispositivos Android.