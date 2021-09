Guardia Nacional incumple metas contra el crimen

La Secretaría de Seguridad Pública y Protección Ciudadana admite que el año pasado no se pudieron cumplir todas las metas de combate al crimen organizado en gran medida por la declaración de emergencia sanitaria por Covid-19, según el Informe Anual de Actividades 2020 de la Guardia Nacional. Eso no implica que la institución no estuviera en acción, de hecho, participó en 22 mil 565 eventos de los cuales en 170 utilizaron armas de fuego.

De acuerdo con el documento, cuya copia tiene La Prensa, sólo se pudo cumplir 64.6 por ciento de las 48 metas comprometidas en los programas de planeación institucional contra el crimen organizado mientras que 14.6 por ciento se cumplieron parcialmente.

De acuerdo con el reporte, en 20.8 por ciento de las acciones no se alcanzaron las metas comprometidas debido a la pandemia. Se vieron impactadas actividades como la desarticulación de bandas delictivas, rescate de víctimas y puestas a disposición relacionadas con los delitos de secuestro y trata de personas, así como el delito de sustracción, alteración y aprovechamiento de hidrocarburos, la liberación de víctimas de secuestro, la disminución de asaltos en carreteras y zonas de jurisdicción federal.

Sin embargo, se pudieron hacer acciones propias y permanentes de supervisión, inspección, seguridad y vigilancia enfocadas a prevenir, disuadir y combatir la comisión de ilícitos y faltas administrativas, realizadas mediante patrullajes, vigilancia aérea, inteligencia policial y las coordinadas a través de operativos conjuntos con diversas autoridades de los tres niveles de gobierno, apoyadas con herramientas científicas y tecnológicas.

Estas acciones “permitieron contener en unos casos y en otros reducir la incidencia delictiva en rubros como homicidios dolosos, secuestro, extorsión, robo de vehículos, robo a transportistas, robo a casa-habitación, asalto a transeúnte y en el transporte público colectivo; cada día se avanza en asumir plenamente el control territorial y restablecer la paz y la seguridad en beneficio de la población".

Durante el ejercicio 2020, personal de la GN se vio en la necesidad de repeler diversas agresiones, en el marco de la persecución de acciones y personas que ejercen violencia a lo largo del territorio nacional: 22 mil 565 eventos que derivaron en puestas a disposición ante las autoridades competentes y en los que los integrantes de la GN hicieron uso de la fuerza.

Del universo anterior, se cuenta con el registro de 170 eventos en que los integrantes de la GN, en concordancia con la Ley en la materia, se vieron en la necesidad de utilizar las armas de fuego.

El informe de la Guardia Nacional señala que se buscó trabajar en contra de las bandas del crimen organizado que operan en el mercado negro de combustibles ya que son recursos para financiar otras actividades ilegales. Se recuperaron más de 11 millones de litros de diferentes combustibles, 791 tomas clandestinas, así como dos mil 330 contenedores con combustibles.

“El dinero permite a la delincuencia incrementar y multiplicar los medios para disponer de equipos, armas y participar ilegalmente en la economía; por ello, la estrategia ha consistido en afectar sus finanzas. La GN en un año aseguró 92 millones 35 mil pesos, nueve millones 244 mil dólares y 430 mil euros. La delincuencia común y organizada utiliza vehículos para cometer delitos, por ello debe minarse su capacidad de movilidad y, a la vez, recuperar y regresar a sus dueños estas unidades cuando son producto del robo. La GN aseguró, en el periodo que se informa, 17 mil 757 unidades terrestres, 43 aeronaves y 10 embarcaciones", señala el informe.

En materia de investigaciones sobre el mercado ilícito de hidrocarburos se atendieron 423 denuncias, 95 mandamientos ministeriales, dos mandamientos judiciales; se implementaron 15 operativos, logrando el aseguramiento de tres personas.

También se logró el aseguramiento de 230 mil 213 litros de diversos hidrocarburos, 142 mil 813 litros de Gas LP; 56 mil 000 litros de diésel; 31 mil 400 litros de gasolina; una bomba de combustible y 10 contenedores; información que se encuentra contenida en la suma total de resultados descritos en el cuadro general de aseguramiento de hidrocarburos.

Se atendieron 1 mil 104 casos de investigación cibernética, derivadas de solicitudes de coadyuvancia con autoridades competentes y unidades de la GN, por los delitos de pornografía infantil, trata de personas, secuestro, personas desaparecidas y amenazas; se presentaron 79 denuncias ante la autoridad competente por delitos contra niños y niñas, con el fin de lograr la identificación o recuperación de posibles víctimas, así como la detención de probables responsables y el aseguramiento de material relacionado con contenido de abuso sexual infantil.

"La Guardia Nacional (GN) se ha consolidado como una de las mejores instituciones policiacas del país que cuenta con unidades para el combate al crimen organizado en sus diferentes modalidades como narcotráfico, robo de hidrocarburos, secuestros, tráfico de armas; indocumentados y robos, además de contar con la capacidad para auxiliar a zonas de desastres naturales y auxilio a la población principalmente en casos de inundaciones, derrumbes y sismos".

Debido a las actividades efectivas en beneficio de los ciudadanos y en busca de la paz en México, la Guardia Nacional tiene una aceptación entre la población de un 82.2 por ciento. Dentro de la inteligencia, ha generado 1 mil 846 reportes para identificar riesgos a la seguridad pública, que sirvieron para minar organizaciones criminales.

El informe señala que en apoyó a las autoridades migratorias en las fronteras Norte y Sur; además, de enero a diciembre de 2020, fueron rescatadas 21 mil 148 personas migrantes: 1 mil 503 en la frontera norte y 19 mil 645 en la frontera sur.

Con base en la “Estrategia para Reducir el Tráfico de Armas en la Frontera Norte”, se establecieron puestos de inspección en carreteras, aeropuertos y fronteras que llevaron a la detención de 352 personas, 256 puestas a disposición, 211 armas cortas, 160 armas largas, 356 mil 560 cartuchos, 816 cargadores para arma corta, 1 mil 474 cargadores para arma larga, 96 granadas, 1 lanza granadas.

"En prevención del delito realizó investigaciones y tareas de verificación para prevenir conductas delictivas, con base en diversas técnicas para recabar información, aplicando medios, instrumentos y herramientas para realizar inteligencia preventiva, respetando los derechos de los gobernados, realiza operaciones encubiertas y con usuarios simulados, y emplea capacidades aéreas mediante sobrevuelos de vigilancia y reconocimiento que han permitido la prevención de delitos; finalmente, mediante el empleo de sistemas de inteligencia ha recolectado información para generar líneas de investigación", señala.

En colaboración interinstitucional con el Sistema Nacional de Búsqueda de Personas y la Comisión Nacional de Búsqueda de Personas, se coordinó la búsqueda y localización de personas desaparecidas en los estados de: Chihuahua, Coahuila, Durango, Estado de México, Ciudad de México, Guanajuato, Guerrero, Hidalgo, Michoacán, Morelos, Nayarit, Nuevo León, Oaxaca, Puebla, Sinaloa, Sonora, Tamaulipas, Tlaxcala y Veracruz.

La GN participó en 22 mil 565 acciones operativas en las que detuvo a 10 mil 343 personas y rescató a 3 mil 679 personas migrantes. Una de las estrategias específicas previstas en la ENSP se relaciona con evitar el trasiego de armas; se logró asegurar en el año 2020, un mil 373 armas cortas, 963 armas largas, 5 mil 217 cargadores, 484 mil 667 cartuchos, 152 granadas y ocho lanzagranadas; además de 17 mil 612 kilogramos y 2 mil 035 piezas de pirotecnia.

El control de armas es toral para reducir los niveles de violencia, evitar la comisión de diversos delitos y prevenir que las armas se internalicen en la vida cotidiana de las comunidades. La paz, el orden público y la vida en ambientes libres de violencia extrema, radica en el adecuado control de las armas de fuego.

Además, la GN participa en el combate a las drogas, al realizar labores de seguimiento, inspección no intrusiva y coordinación con diferentes autoridades para confrontar el narcotráfico. En estas acciones se han logrado asegurar 51, 607 kilogramos de mariguana; 7 mil 236 kilogramos de metanfetaminas; mil 166 kilogramos de cocaína; 221 kilogramos de heroína y 2831 kilogramos de drogas sintéticas. Además, 107 de fentanilo, dos mil 802 ampolletas, 281 mil 369 pastillas psicotrópicas; se han destruido 9 plantíos de mariguana y 5 de amapola.

Dentro de los aseguramientos reportados en las cifras consolidadas de la GN, destacan las acciones con el apoyo de binomios caninos, en empresas de mensajería y paquetería, donde se aseguraron 76 piezas y fragmentos arqueológicos; 1 mil 723 piezas de calzado apócrifo; 3 mil 990 cajas y 117 mil 208 piezas de cigarros; 19 mil 471 pastillas y 3 mil 396 cajas de medicamento controlado; 1 mil 103 botellas de alcohol; 155 bolsas para dama; 184 paquetes y 12 cajas de calzado; 75 kilogramos, 97 cajas y 9 bultos de ropa apócrifa.

En el mismo esquema operativo, como resultado de las acciones de búsqueda y localización con binomios caninos, se aseguraron cuatro felinos; dos arácnidos; 1 mil 226 peces; 18 reptiles; dos pieles de leopardo y una piel de lobo; cada uno clasificado como especies protegidas en peligro de extinción.

Con el propósito de prevenir la comisión de delitos en lugares, zonas o espacios protegidos y parques nacionales del territorio nacional sujetos a la jurisdicción federal, en los estados de Sonora, Michoacán y Campeche se ejecutaron 36 servicios de seguridad, para la custodia de biosferas reservadas del Golfo de Santa Clara, Mariposa Monarca y Calakmul; destacando los aseguramientos de 28 piezas de buche de Totoaba; 397.3 toneladas y 2,370 costales de carbón vegetal; así como 7 mil 787 piezas, 55 mil 009 kilos, 1 mil 129 m3 y 25 rollos de productos maderables.

Con relación a la estrategia específica de la Estrategia Nacional de Seguridad para combatir el robo a autotransporte y pasajeros en carreteras, se llevaron a cabo 170 mil 323 operativos de seguridad en los tramos carreteros de jurisdicción federal, 23 mil 820 operativos antiasalto en los tramos de mayor incidencia delictiva de robo de mercancías, 23 mil 269 operativos Telurio para la prevención de asaltos a vehículos de pasaje y turismo, así como 123 mil 234 operativos Nodriza; acumulando un total de 340 mil 646 operativos en materia de prevención del delito en carreteras.

Se destaca la implementación del “Operativo Candado Puebla” con un total de 43 acciones en las que se utilizaron dispositivos electrónicos denominados “detector de jammers”; se desarrollaron 7,359 acciones de negociación para la liberación de toma de casetas en carreteras de jurisdicción federal.

La toma de plazas de cobro en el país, ha sido una constante en la que el resguardo de las oficinas y del personal se estableció como un protocolo inicial, debido a que en muchas ocasiones los manifestantes se dedican a permitir el paso a los automovilistas, sin el pago de peaje respectivo, lo que se ha denominado “boteando”, registrándose el siguiente cuadro estadístico en la toma de casetas:

En este sentido, a nivel nacional la GN participó mediante algunos operativos, resolviendo 360 tomas de casetas a través del diálogo; sin embargo, destacan la recuperación de las casetas en los estados de Sinaloa y Nayarit; así como la de la Ciudad de México en Tlalpan, participando los siguientes efectivos: En Sinaloa con un efectivo total de 412 elementos de la GN, fueron liberadas las casetas: San Pedro, Costa Rica, Cuatro Caminos, Mármol, El Rosario y Puente Culiacán.

En Nayarit con un efectivo de 383 elementos de la GN, se liberaron las casetas: Acaponeta, Matanchen, La Cantera, Santa María del Oro, Amado Nervo, Compostela, Trapechillo y Ruíz. Resultando de esta liberación, 14 personas detenidas por los delitos de desobediencia y resistencia de particulares. En la caseta de peaje “Tlalpan” participaron 265 elementos para su liberación.

En apoyo a las tareas de prevención e investigación de los delitos, la GN cuenta con áreas técnicas y especializadas, es el caso de las funciones de inteligencia que realizan acciones para identificar personas, grupos delictivos o estructuras de la delincuencia organizada que operan en el país; las actividades de estas áreas fortalecen las acciones de intercambio de información con autoridades nacionales y extranjeras.

INTELIGENCIA DETECTA RIESGOS

Dentro de la inteligencia, se llevaron a cabo 715 mil 071 inspecciones con equipo no intrusivo en las fronteras Norte y Sur, en apoyo a los operativos de los cuales se obtuvieron como resultado el rescate de 2 mil 444 personas migrantes en la zona sur del país, principalmente en los estados de Chiapas, Tabasco, Veracruz, Oaxaca y Puebla. En cuanto a los delitos de secuestro y extorsión se atendieron 1 mil 908 mandamientos ministeriales, seis mandamientos judiciales, 242 casos y 51 denuncias; se implementó un total de cinco operativos, logrando asegurar a cuatro personas y la liberación de 76 víctimas; bajo el esquema de manejo de crisis y negociación se evitó el pago de más de 98% de los rescates exigidos, cuya cantidad ascendió a $89,045,000.00; en relación al ilícito de extorsión, se atendieron 2 mil 920 denuncias, 21 mandamientos ministeriales, se implementó un operativo y se aseguró una persona relacionada con este delito.

Se atendieron 21 mil 290 reportes ciudadanos en materia de ciberseguridad, brindándoles asesoría técnico-jurídica cibernética y se emitieron 567 alertas y boletines de seguridad. Además, se desactivaron 5 mil 920 sitios web apócrifos, que usurpaban la identidad de diversas instituciones con fines de fraude, propagación de códigos maliciosos u obtención de datos personales y financieros.

Como la GN coadyuva en las funciones que realizan las policías estatales y municipales, y convoca a la unidad de esfuerzos ante las conductas delictivas; ha de señalarse que en sus operaciones diarias no hace diferencia en los tipos de conductas delictivas que se cometen y que responde a cualquier llamado o situación que se presente en las regiones en las que se tiene presencia.