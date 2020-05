Todas las entidades, salvo Zacatecas, permanecen en semáforo rojo

A un día de regresar a la “nueva normalidad”, el subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo López-Gatell Ramírez, señaló que todas las entidades excepto el Estado de Zacatecas se encuentran en el color rojo del semáforo.

Sobre el regreso a la nueva normalidad López-Gatell aseguró que “no es regresar a la normalidad, no es abrir libremente todas las actividades sociales, económicas y desde luego las educativas. No lo es. No lo es, lo enfatizo porque es imprescindible que la sociedad sepa que el peligro persiste y que toda la república se encuentra en el semáforo rojo, con excepción del Estado de Zacatecas que se encuentra en el semáforo en anaranjado”.

El funcionario de la Secretaría de Salud (SSa) también dijo que en el último corte se registraron 16 mil 962 casos confirmados activos, al tiempo que suman 90 mil 664 personas que han tenido Covid-19 desde el 28 de febrero, de un total de 274 mil 997 del universo total de las personas que han sido estudiadas como sospechosos.

Sobre la incidencia, dijo que 70.9 personas por cada cien mil habitantes han tenido Covid-19 desde que se dio el primer caso confirmado en México, donde la Ciudad de México, el Estado de México, Baja California, Tabasco, Veracruz y Sinaloa encabezan la lista.

Sobre Zacatecas, el único estado de la República que se mantiene en naranja, dijo que “el propio gobierno libre y soberano de Zacatecas tomará decisiones para mantener por algunos días más la restricción de la movilidad”

“Es que a partir de mañana primero de junio la entidades sus gobiernos que son autoridades sanitarias de carácter estatal tomarán en sus manos las disposiciones que ayuden a reducir los contagios, por supuesto con el apoyo y con la asesoría de la autoridad sanitaria federal. Por eso el semáforo único federa estará acompañando los esfuerzos de identificación de riesgo en las entidades federativas”, explicó.

Foto: Secretaría de Salud

Al respecto de la capacidad hospitalaria, detalló que se tuvo un aumento de uno por ciento, donde de 787 hospitales que atienden Covid-19, 739 (94 por ciento) reportaron la disponibilidad de 13 mil 449 camas IRAC de 22 mil 698 totales.

El Estado de México ilustró sólo el 28 por ciento de disponibilidad, seguido de la Ciudad de México con 29 por ciento, Guerrero con 34 por ciento, Morelos con 45 por ciento Baja California con 48 por ciento y Chiapas con 49 por ciento, mientras que el resto de los estados reportaron disponibilidad superior a la mitad de su capacidad.

Sobre la disponibilidad de camas con ventilador se detalló una disponibilidad de 64 por ciento a nivel nacional mientras que Baja California registró 30 por ciento de disponibilidad siendo la entidad con mayor ocupación de camas para pacientes críticos de Covid-19, al tiempo que Zacatecas mantenía una disponibilidad de 94 por ciento.