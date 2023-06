Senado de EU aprueba acuerdo para elevar el techo de deuda

El Senado de EU, bajo control demócrata, aprobó este jueves el acuerdo logrado entre la Casa Blanca y los republicanos para subir el techo de deuda, evitando así que el país entre en suspensión de pagos.



Con 63 votos a favor y 36 en contra, el proyecto de ley pasó el último filtro legislativo antes de acabar en el Despacho Oval para que el presidente Joe Biden pueda firmarlo.

El borrador ha sido aprobado por el Senado un día después de que la Cámara Baja, en manos de los republicanos, le diera su visto bueno y a cuatro días de la fecha límite marcada por el Departamento del Tesoro en la que EU. hubiera podido incurrir en un impago de su deuda nacional.

"Estados Unidos puede respirar tranquila porque con este proceso estamos evitando la suspensión de pagos", dijo poco antes de la votación el líder de la mayoría demócrata en la cámara, Chuck Schumer.

Con estas palabras, Schumer anunciaba un acuerdo con un grupo de senadores republicanos que poco antes habían amenazado con alargar el proceso si los demócratas no se comprometían a asegurar que el presupuesto para defensa podrá aumentarse más de lo que contempla el propio acuerdo.



Tras su discurso, comenzó un proceso de propuesta de enmiendas que no consiguió impedir que el proyecto fuera ratificado tal cual lo aprobó en la víspera la Cámara de Representantes.



La medida suspende el techo de deuda para los próximos dos años, hasta después de las elecciones presidenciales de noviembre de 2024. En concreto, suspende el actual límite de deuda de 31.4 billones de dólares hasta el 1 de enero de 2025.



A cambio, el acuerdo alcanzado durante el fin de semana entre la Casa Blanca y los republicanos de la Cámara Baja contempla, entre otros, topes al gasto en programas financiados por el Congreso en ámbitos como la sanidad, la educación, la justicia o la protección medioambiental.



En virtud de ese pacto, el gasto que no sea de defensa permanecerá igual en el año fiscal 2024 y aumentará el 1 por ciento en el año fiscal 2025.



Asimismo, endurece los requisitos de trabajo para acceder a prestaciones sociales, como los cupones de alimentos, y rescinde 28 mil millones de dólares no gastados que habían sido asignados a programas de ayuda frente a la pandemia.



En paralelo, recorta parte de los nuevos fondos destinados a la Hacienda pública para reasignarlos a partidas que no sean de defensa y contempla la reanudación de los pagos por parte de los estudiantes universitarios de la deuda que tengan acumulada.

La aprobación del acuerdo en ambas cámaras del Congreso era crucial para que el país no incurriera en un impago de su deuda pública, después de que el pasado enero se alcanzara el techo de deuda, el límite legal al dinero que EU puede pedir prestado para hacer frente a sus compromisos.