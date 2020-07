Servicio de Inmigración y Aduanas de EU, propagador de Covid-19

El Servicio de Inmigración y Aduanas de Estados Unidos (ICE) se convirtió en uno de los principales difusores del coronavirus a nivel nacional y global, al mantener y trasladar a diferentes centros de detención inseguros a migrantes enfermos, así como al deportar hacia decenas de países a cientos personas que antes habían dado positivo en la prueba de Covid-19.

Una investigación del sitio de noticias web The Marshall Project y del periódico The New York Times ha puesto al descubierto las presiones del gobierno de Donald Trump a países como Haití, Guatemala, El Salvador, Hondurase india para que reciban a migrantes enfermos en al menos 200 vuelos de deportación sin medidas de higiene, de acuerdo con empleados de aerolíneas.

En tanto, dentro de Estados Unidos, los centros de detención insalubres y sin medidas de distanciamiento social se han convertido en una “bomba de tiempo”, relataron migrantes indocumentados entrevistados para el reportaje.

PRUEBAS LIMITADAS

Cifras del ICE indican que hay más de 3 mil detenidos con coronavirus en centros de detención del país, aunque las pruebas han sido limitadas y se teme que sean muchos más los contagiados.

Sin embargo, al cuestionar el papel de la agencia en la propagación del virus por trasladar y deportar a los detenidos enfermos, el ICE aseguró que tomó precauciones y siguió las pautas de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades estadounidense.

Alrededor de 40 mil migrantes de 138 países han sido deportados desde marzo, cuando se declaró la pandemia.

Y de los cientos de vuelos de deportación rastreados por el Times y Marshall Project, América Central fue la región más afectada.

Tan sólo Honduras y el Salvador y han aceptado a más de 6 mil deportados desde ese mes, de acuerdo con la investigación.

Los presidentes de ambos países fuieron elogiados por Trump por su cooperación y les prometió ventiladores. Hasta el momento, de acuerdo con estos medios, cientos de deportados están detenidos en centros de cuarentena en El Salvador.

AMENAZAS DE TRUMP

Por su parte, el gobierno guatemalteco informó que 186 deportados habían dado positivo por Covid-19 hasta el momento.

En un principio, a contracorriente de El Salvador y Honduras, Guatemala se rebeló y bloqueó los vuelos provenientes de EU cuando se desató la crisis del coronavirus. Pero cuando Trump amenazó con sanciones y recortes en la ayuda humanitaria, los vuelos se reanudaron,

Entre los detenidos se encuentran desde solicitantes de asilo e inmigrantes indocumentados hasta titulares de “green cards” con condenas por diversos delitos.

Así, indica la investigación, el “ICE continúa deteniendo a personas en EU, trasladándolas de un estado a otro y luego deportándolas a otros países. Y con ellos, el virus”.