Tiroteo en granja de California deja siete muertos y un herido; tercer tiroteo en tres días

Al menos siete personas murieron y una resultó gravemente en dos tiroteos en Half Moon Bay, una ciudad de poco más de 11 mil habitantes situada 19 kilómetros al sur de San Francisco en California, Estados Unidos.

El sospechoso, un hombre de 67 años, se entregó a las autoridades poco después de los ataques, según confirmó la sheriff del condado de San Mateo, Christina Corpus.

Las autoridades encontraron cuatro víctimas mortales cerca a la granja de setas y a otras tres en un lugar aledaño. La octava víctima, que está gravemente herida, fue traslada a un hospital de la zona, informó Corpus.

El presunto autor de los ataques, identificado como Zhao Chunli, condujo hasta el aparcamiento de una de las oficinas de la sheriff en Half Bay.

Un vehículo de la Oficina del Sheriff del Condado de San Mateo se ve cerca de donde las víctimas fueron encontradas muertas en un tiroteo en Half Moon Bay / Foto: Reuters

Tres agentes de policía se acercaron al coche, levantando sus armas, el hombre se bajó del coche y fue inmediatamente arrestado, según se ve en un vídeo compartido por medios locales.

De acuerdo con las autoridades, entre las víctimas del ataque se encuentran trabajadores de una granja de setas y un invernadero, ubicados cerca al lugar de los hechos, según confirmó Corpus.

La sheriff también aseguró que se cree que Chulin, el atacante, trabajaba en la granja.

Menores de edad fueron testigos del ataque, ya que en la granja viven varias familias, detallaron las autoridades en la rueda de prensa.

"Sucedió en la tarde, cuando los niños ya salieron del trabajo. Que niños hayan tenido que presenciar esto es inefable", dijo Corpus a reporteros.

Hasta ahora no se conoce un motivo de los tiroteos, pero las autoridades aseguraron que el atacante actuó solo. Dentro de su coche encontraron una pistola semiautomática.

La violencia por armas de fuego ha llegado a "niveles inaceptables"

El presidente de EU, Joe Biden, fue informado en la noche del lunes del ataque y pidió a las autoridades federales dar apoyo a la policía local, según informó la portavoz de la Casa Blanca, Karine Jean-Pierre, en su cuenta de Twitter.

El gobernador de California, Gavin Newsom, se refirió el lunes a los hechos como "una tragedia sobre otra".

.@POTUS: “Jill and I are praying for those killed and injured in the latest tragic shooting in Half Moon Bay, California. For the second time in recent days, California communities are mourning the loss of loved ones in a senseless act of gun violence.” https://t.co/AgXrskqZ4A — Karine Jean-Pierre (@PressSec) January 24, 2023

"Mientras estaba en un encuentro en un hospital con las víctimas de un tiroteo masivo, me llaman para informarme sobre otro", escribió el político demócrata en su cuenta de Twitter.

Por su parte, el presidente del consejo del condado de San Mateo, David Pine, recalcó que la violencia por armas de fuego en EU ha llegado a "niveles inaceptables".

"Hay muchas armas en este país y eso tiene que cambiar", sentenció Pine en una rueda de prensa junto a la sheriff del condado.

Tercer tiroteo en solo tres días

El ataque en Half Moon Bay llega mientras que el estado de California comienza a recuperarse de otro tiroteo masivo que tuvo lugar el sábado en la noche en la ciudad de Monterrey Park (15 kilómetros al este de Los Ángeles).

En este ataque, durante la celebración del Año Nuevo Chino, donde miles de personas estaban congregadas en una ciudad mayormente asiática, murieron 11 personas a manos de un hombre de 72 años.

Otro tiroteo se registró también el lunes en la ciudad estadounidense de Oakland que dejó al menos una persona muerta y otras siete heridas, que supone el tercer suceso de estas características que se produce en el estado de California en tres días.

El tiroteo tuvo lugar en la noche del lunes en una gasolinera de esa ciudad californiana y se produjo, según la policía, durante el rodaje de un video musical, según muestran las imágenes grabadas por un periodista independiente que cedió a la cadena CBS News Bay Area.

Los agentes que llegaron al lugar de los hechos no encontraron víctimas, pero sí varios casquillos de bala. Posteriormente, el departamento de Policía fue informado de que varias víctimas de disparos habían sido trasladadas a hospitales en la zona, según la cadena de televisión estadounidense.

La policía confirmó en un comunicado que había ocho heridos en el tiroteo, uno de los cuales había fallecido y que el resto se encontraba en situación estable. Se ignoran, por el momento, los motivos que provocaron el tiroteo.

El conocido como "Estado dorado" es uno de los más restrictivos en la venta y uso de armas. Para comprar una pistola se necesita tener 21 años; pasar una prueba de tiro; aportar una identificación; y presentar una solicitud al Departamento de Justicia.