Terremoto en Turquía: niña protege a su hermano bajo los escombros por 17 horas [Video]

El poderoso y devastador sismo de magnitud 7.8 que se registró la madrugada de este lunes em Turquía y que también afectó a Siria ha dejado miles de personas sin vida y otras más heridas, además de imágenes desgarradoras.

Durante los trabajos de rescate la historia de dos hermanos conmovió a usuarios en redes sociales, pues una niña de siete años que quedó atrapada entre los escombros pasó horas protegiendo la cabeza de su hermano menor mientras ambos eran presionados por una loza.

Así se mantuvo la pequeña por 17 horas para proteger a su hermano

Las imágenes y el video de la niña y su hermano que ha circulado en internet muestran a la pequeña atrapada en el interior de un edificio en ruinas, mientras trataba de consolar al niño que sostenía entre sus piernas.

De acuerdo a varios medios de comunicación y al representante de la ONU, Mohamad Safa, quien compartió la foto en Twitter, se ha informado que para proteger su hermanito la menor mantuvo su brazo sobre la cabeza del pequeño durante poco más de 17 horas, mientras los rescatistas intentaban acceder a ellos.

The 7 year old girl who kept her hand on her little brother's head to protect him while they were under the rubble for 17 hours has made it safely. I see no one sharing. If she were dead, everyone would share! Share positivity... pic.twitter.com/J2sU5A5uvO — Mohamad Safa (@mhdksafa) February 7, 2023

“La niña de 7 años que mantuvo su mano sobre la cabeza de su hermano pequeño para protegerlo mientras estuvieron bajo los escombros durante 17 horas, ha logrado salir a salvo”, escribió.

Niña suplica ser rescatada

Luego de que la pequeña llevara horas atrapada bajo los escombros, al ver a los rescatistas sonrío mientras protegía la cabeza de su hermano menor con su brazo y expresó a uno de ellos: “Señor, si nos rescata a mí y a mi hermano seremos sus esclavos por el resto de nuestras vidas”.

Después de que el hombre lograra retirar piedras para poder sacar a los pequeños, según tuiteó la activista Shehr Bano, los niños ya se encontraban sanos y salvos, algo que demostró por medio de otra fotografía.

There is hope for life. Allhumdullilah, both of them are safe ..... may Allah protect and have mercy upon the people of #Turkey and #Syria #TurkeyEarthquake #earthquake https://t.co/vmVM62tC6I pic.twitter.com/xmCH02t6w7 — Shehr Bano Official (@OfficialShehr) February 7, 2023

“Hay esperanza para la vida. Alabado sea el Señor, ambos están sanos y salvos…Que Alá protega y tenga piedad de la gente en Turquía y Siria”, concretó.

Hasta el momento, la cifra de muertos en Turquía y Siria por el sismo del pasado 6 de febrero pasa de las 11 mil pérdidas.

Publicado en El Sol de Puebla









