Dan de alta a siete personas tras carambolazo en San Cristóbal, seis están graves

La noche de este jueves, la Secretaría de Salud confirmó que 11 personas se encuentran hospitalizadas en estado grave tras el accidente que dejó al menos cuatro muertos en Chiapas. Los heridos están siendo atendidos en el Hospital Dr Gilberto Gómez Maza, ubicado en la capital del estado.

El secretario de Salud, José Manuel Cruz Castellanos, informó que después del accidente ingresaron de emergencia 18 personas al hospital, de las cuales siete han sido dadas de alta por mejoría. Se trata de 13 adultos y cinco menores, entre ellos dos de nacionalidad canadiense.

Los pacientes han recibido atención médica especializada, incluyendo valoraciones y estudios de imagenología y laboratorio que requería cada caso. Actualmente, seis personas se encuentran delicadas, incluyendo tres menores de edad, mientras que cuatro están estables y una se encuentra en estado grave-estable.









El secretario de Salud explicó que la persona en estado grave-estable fue sometida a una cirugía de urgencia por el servicio de cirugía general. Aunque la situación sigue siendo preocupante, el equipo médico está haciendo todo lo posible para garantizar la salud y recuperación de los pacientes.









Fallecidos podrían ser originarios de San Cristóbal

Las autoridades informaron que cuatro personas fallecieron en el lugar del accidente y 20 personas resultaron heridas, algunas de las cuales fueron trasladadas al hospital de Chiapa de Corzo, al hospital Gómez Maza en Tuxtla Gutiérrez y otras al hospital de las culturas. Posteriormente, tres personas heridas también fueron llevadas al hospital de Tuxtla Gutiérrez.





El delegado de Protección Civil en la región altos, Víctor Amezcua Vázquez, indicó en entrevista que la carretera no es una autopista, sino una carretera de cuota o súper carretera, por lo que los automovilistas no deben correr con exceso de velocidad. Añadió que las autoridades ministeriales investigarán las causas del accidente, y que las cuatro personas fallecidas podrían ser de San Cristóbal de las Casas.

Todas las personas lesionadas fueron trasladadas al hospital Gómez Maza en Tuxtla Gutiérrez, y los cuatro fallecidos fueron llevados al SEMEFO de Chiapa de Corzo para practicarse la necropsia, y posteriormente entregados a sus familiares.