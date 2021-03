Acuchillan a joven al resistirse a asalto en la colonia Patrocinio

Tuxtla Gutiérrez. Un joven que caminaba junto con su amiga en las calles de la colonia Patrocinio González Garrido fue lesionado con arma blanca al resistirse a un presunto asalto.

Fue cerca de las 23:00 horas de este sábado que los números de emergencia recibieron una llamada para reportar una persona del sexo masculino de aproximadamente 19 años de edad el cual tenía una herida a la altura del ombligo con sangrado abundante.

De inmediato al menos 6 unidades tipo pick up se constituyeron en el sitio para entrevistarse con la parte reportante, la cual se encontraba ubicada en la Avenida Saltillo y esquina Agua Azul.

La hermana de la joven mujer que acompaña al lesionado dijo que éste ya había sido trasladado a bordo de un taxi al hospital Gómez Maza para su atención médica.

Sobre el agresor no se tuvo ningún dato, debido a que ambos testigos no pudieron proporcionar información porque ya no estaban en el lugar.