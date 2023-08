Acusaciones y Amenazas al Frente Nacional de Lucha por el Socialismo (FNLS)

Integrantes del Frente Nacional de Lucha por el Socialismo (FNLS), denunciaron en un escrito que el pasado 23 de agosto el grupo paramilitar conocido como Los Petules hicieron circular un volante donde mencionan una serie de señalamientos contra los integrantes del FNLS, al afirmar que son un grupo paramilitar y que están ligados con el Estado, además son señalados de robos y violencia en la región, presuntamente también estamos ligados al grupo del Ejército Popular Revolucionario (EPR), “esto es totalmente falso”.

“Ante los señalamientos que hace el grupo para militar Los Petules, desmentimos las acusaciones en contra nuestra: no somos paramilitares, no pertenecemos al EPR como ellos afirman en su escrito, somos una organización de carácter independiente que lucha por mejores condiciones de vida del pueblo, no pertenecemos a ningún partido político electoral ni estamos ligados con el Estado, el señalamiento vertido por Los Petules es para generar confusión en el pueblo y las comunidades aledañas, así como justificar la represión institucional y el actuar de los paramilitares”, cita el escrito.

Denunciaron en un escrito que el pasado 23 de agosto / Foto: Archivo | El Heraldo de Chiapas

El FNLS afirmó que el grupo paramilitar Los Petules tiene vínculo con el Estado, es el que se encarga de generar la violencia en la región y en particular agredir al FNLS, y que en días recientes han sido víctimas de las agresiones con arma de fuego en las viviendas de la comunidad de Rio Florido y El Carrizal, los paramilitares son los que generan la violencia en las comunidades colindantes y además son ellos los que realizan los robos, asesinatos y extorsiones a los transportistas, “nosotros solo hemos exigido la presentación con vida de todos los detenidos desaparecidos y en particular a los dos revolucionarios Edmundo Reyes Amaya y Gabriel Alberto Cruz Sánchez detenidos desaparecidos en el estado de Oaxaca”.

“Las versiones que hacen estos grupos paramilitares tienen el objetivo de generar más crímenes en contra de los que integramos el FNLS, con esto quieren deslindarse de los crímenes que se han cometido contra la comunidad Rio Florido y El Carrizal pertenecientes a nuestra organización y de los recientes hostigamientos con arma de fuego hacia las comunidades mencionadas”, señalaron.

Finalmente, ante estos señalamientos vertidos por el grupo paramilitar Los Petules, los integrantes del FNLS, informan a la opinión pública de todo lo que pueda pasar en contra de los que militan esta organización responsabilizan a los integrantes de Los Petules, ya que estos mencionan recurrentemente que van a detener a cualquiera de los que pertenecen al FNLS, “si lo hacen lo van a llevar en su campamento de los paramilitares para torturarlo y asesinarlo como lo han realizado en ocasiones anteriores, “como FNLS no descansaremos de denunciar todo acto que se cometa en contra nuestra”.