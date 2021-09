Adultos mayores estafan a una mujer con un pagaré

Tuxtla Gutiérrez. Sobre la 1 poniente y 1 Sur de la colonia centro policías estatales y municipales atendieron el reporte de un presunto robo a cuentahabiente.

Los uniformados se trasladaron hasta el lugar y contactaron con Erika Janeth "N" de 35 años de edad, la dama dijo haber sido engañada por un pareja a la que le entregó 2,200 pesos en efectivo.





"Había retirado el dinero del Banco de la avenida central y 2 poniente, al llegar a a la 1 sur una pareja de adultos me contactó y pidió ayuda de cambiar un pagaré en el banco Banamex, yo de garantía deje mi dinero y mis credenciales, cuando entré al banco me dijeron que no valía, regresé de inmediato y ya no encontré a las personas " dijo la afectada.

En la zona se movilizaron varias unidades motorizadas para tratar de ubicar a los estafadores pero no hubo resultados positivos.

Después de narrar los hechos a los elementos policíacos la dama se retiró a su domicilio, mencionando que no levantaría ninguna denuncia.