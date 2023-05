¡Zona peligrosa! Automovilistas alertan por presencia de hombres armados en Puente Chiapas

Ocozocoautla.- Un usuario del camino carretero que conduce de esta ciudad a Las Choapas, narró la presencia de sujetos encapuchados y armados en la zona del Puente Chiapas, por lo que alertó a las autoridades.

Un usuario manifestó que viajaba a bordo de su unidad con rumbo a Veracruz, por lo que se detuvo a hacer fila en las inmediaciones del Puente Chiapas, en donde desde hace meses se llevan a cabo trabajos de reparación de este tramo carretero.

Mencionó que mientras hacía fila y estaba por pasar “una toyota hilux blanca que estaba parada frente a mi esperó a que dieran paso a nuestro carril y mientras los vehículos avanzaban la hilux se giró como queriendo dar vuelta y se quedó atravesada en el carril a unos 20 mts aprox frente a mi y se bajaron cuatro sujetos armados y la cara cubierta con pasamontañas” (sic).

Agregó: “Corrieron hacia nosotros apuntándonos pero me percate de sus intenciones y me arranque intentando echarles el carro encima y me pase al carril izquierdo haciendo a un lado la barrera vial para evadirlos, y aunque nos apuntaron gracias a dios no nos dispararon ya que pasé justo a lado de ellos”.

El denunciante precisó que a través del espejo logró ver que los sujetos rodearon un coche blanco que venía justo detrás de él, por lo que deseó que no les haya pasado nada a los viajantes.

Asimismo dio a conocer que al llegar a la caseta reportó este hecho con los elementos de la Guardia Nacional, por lo que desconoce si se movilizaron para verificar esta situación.

“Esta publicación la hago para que estén muy pendientes cuando transiten por ahí o en alguna otra carretera no bajen la guardia menos en esos retenes donde se hacen colas largas. Hoy apenas la libre pero unos pobres detrás de mi no”, concluyó el denunciante.