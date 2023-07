Crimen organizado cerca Chiapas, denuncian presencia de hombres armados en La Concordia

La Concordia.- Pobladores del municipio de La Concordia reportaron la tarde de hoy la presencia de civiles armados en rutas de transporte, en gasolineras y en las calles, a unas horas de que se registraran quemas de camiones en Motozintla.

Ciudadanos, quienes prefirieron mantener anónima su identidad, exigen la presencia de las fuerzas federales a fin de garantizar la seguridad tras la incursión de personas armadas que se adueñaron de "los chalanes", despojándolos de sus propietarios, por lo que las comunidades de Ignacio Zaragoza y Niños Héroes que se encuentran al otro lado de la presa no pueden salir de sus tierras, ya que no hay medio que los pueda transportar.

Informaron que la zona del embarcadero ha quedado desolada ante el temor de lancheros y comerciantes.

Más tardes, hombres a bordo de camionetas y con armas largas arribaron a una estación de servicio gasolinero en La Concordia, en donde cargaron combustible a sus unidades.









Un video difundido en redes sociales muestra cómo un grupo a bordo de tres camionetas arribó a dicha estación y ordenó a un empleado para que les cargara el combustible.

Inicialmente arriba una camioneta y segundos después llegan otras dos de las que descienden varios hombres cubiertos con pasamontañas.

En el video se aprecia la voz de dos personas que temerosas y escondidas grababan el incidente: “¿Y a quién le están apuntando pues wey? No me vayan a mover la cortina, ahí viene la otra camioneta”, decía uno de los interlocutores, en tanto el otro mencionaba: “¿Quién es el otro despachador we? ¡Todos van a cargar we!

Crece tensión en Chiapas

La tensión en la zona norte de Chiapas ha ido en aumento debido a la reciente ola de acontecimientos violentos; hasta el momento se han reportado bloqueos y quema de vehículos en un tramo de la carretera Mazapa-Motozintla.

La mañana de este lunes se vio suspendido el servicio de transporte en las aguas de la presa de la Angostura, debido a que grupos armados se adueñaron de los llamados Chalanes, especies de pangas los cuales se emplea para transportar vehículos para que crucen hacia la zona de tierra, sacándolos de las comunidades que están del otro lado río.









En Ocosingo, en el tramo estatal Cuxulja-Altamirano, a la altura del Poblado Nacimiento hay un bloqueo, mientras que en Frontera Comalapa se reporta la presencia de personas armadas en las plumas colocadas en los accesos a la cabecera municipal.

Cabe resaltar que en La Concordia apenas el sábado pasado aparecieron personas asesinadas, junto a los cuerpos fueron halladas cartulinas con mensajes dirigidos a un grupo del crimen organizado, en tanto habitantes de Villacorzo reportaban la presencia de grupos armados en las principales carreteras de la comunidad, por lo que se pedía el apoyo de las corporaciones policiacas estatales y de las fuerzas armadas federales.