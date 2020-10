Delincuentes buscan a taxista para darle muerte

Tapachula. Chiapas. Un taxista fue privado de su libertad por dos sujetos que lo trasladaron al municipio de Pijijiapan a bordo del vehículo que conducía, le despojaron de su celular, de la cuenta del día y de su cartera, en el momento que le darían muerte dijeron que no era la persona que buscaban y lo dejaron libre.

Hace unas horas, el agraviado del cual se omite su nombre y el numero de taxi, dio a conocer que circulaba sobre la octava avenida Norte y 31 calle Poniente de la colonia 5 de Febrero, le hicieron parada dos sujetos, se subieron al taxi marca Nissan tipo Tsuru modelo 2014 y le pidieron que los llevara a Pijijiapan.

Al arribar al municipio, los dos delincuentes lo amagaron, lo amarraron, le vendaron los ojos y lo pasaron atrás del vehículo, fue llevado a un rancho del municipio de Pijijiapan.

En ese lugar lo llevaron ante una persona el cual no conoce y le dijeron que se quitara la playera, al no ver el tatuaje en el pecho, el jefe de los delincuentes los regañó y les dijo que no era la persona que estaban buscando.

La persona fue llevada en otro vehículo, lo tiraron en un terreno baldío y se dieron a la fuga, policías municipales de Pijijiapan, le brindaron los primeros auxilios, y minutos después localizaron el taxi fuera del municipio de Pijijiapan, sin robarle nada, sólo se llevaron su cartera y su teléfono celular.

El taxista al encontrar el vehículo con las llaves, se regresó a Tapachula, donde denunció el delito de privación ilegal de la libertad en contra de quien o quienes resulten responsables.

Este es el tercer caso que se registra en el municipio de Tapachula, el primero fue trasladado sobre la carretera Tapachula-Puerto Madero donde fue puesto en libertad sólo le robaron sus pertenencias, el segundo fue abandonado sobre la carretera Tapachula - Nueva Alemania y el tercero que se registró en el municipio de Pijijiapan.