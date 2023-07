Conductor de camioneta se queda sin frenos, poste evitó tragedia en casa

Berriozábal.- El conductor de una camioneta terminó por incrustar su unidad contra un poste luego de que le fallaran los frenos, evitando así que la situación pudiera pasar a mayores.

El hecho ocurrió en la 6ª poniente entre 2ª y 3ª sur en el barrio El Mirador de esta ciudad, en el cual vecinos afirmaron que lograron ver como la camioneta se subió a la banqueta para impactarse de frente contra el poste y así detener su circulación.

Foto: Omar Ruiz | El Heraldo de Chiapas

Hasta el lugar de los hechos arribaron elementos de la Policía Municipal de esta ciudad, además de personal paramédico de Protección Civil y personal de Tránsito de esta localidad a fin de brindar las atenciones correspondientes.

Se sabe que los miembros de la corporación de emergencia de PC se acercaron al conductor de la camioneta marca Chevrolet, llevando a cabo los primeros auxilios, en el que descartaron cualquier lesión de la persona identificada con el nombre de Abraham de Jesús.

Foto: Omar Ruiz | El Heraldo de Chiapas

Trascendió que el conductor se llevó un buen susto cuando se dio cuenta que los frenos no le respondían, pues temía que la situación pudiera complicarse, así que no tuvo más que decidir estrellar su camioneta, en un sitio donde no había personas, contó a las autoridades.

Elementos de seguridad municipal se mantuvieron en la zona del accidente hasta que finalmente personal de Tránsito Municipal ordenó el retiro de la camioneta para su resguardo en el corralón, al tiempo de informar que se dará complemento al proceso legal a fin de esclarecer el accidente.