Tres mujeres escapan de presunta violación en la Montaña de Don Lauro en San Cristóbal

San Cristóbal de las Casas.- Tres mujeres se salvaron de ser violadas en la zona sur de San Cristóbal de Las Casas, a pesar de que pidieron ayuda en el número de emergencia 911 no recibieron ningún apoyo, las tres víctimas ya denunciaron el caso ante la fiscalía de justicia distrito altos en San Cristóbal de las Casas.

Las tres víctimas señalaron que venían bajando de la Montaña de Don Lauro, ubicada en la zona sur de San Cristóbal, y que de manera sorpresiva salieron dos sujetos de rasgos indígenas y que fueron interceptadas las tres mujeres, amenazadas con armas de fuego y segundos después les arrebataron sus pertenencias y una de ellas fue manoseada por estos sujetos, por lo que piden a la sociedad tener todas las precauciones en la zona sur de San Cristóbal.





Dulce Ángela, Monserrat y Débora esta última persona es de nacionalidad canadiense, señalaron a través de mensajes que llamaron al 911 pero le indicaron que se bajaran del cerro y que fueran atendidas en las calles y luego reportaron a sus familiares quienes de manera inmediata los auxiliaron.

Al respecto, la fiscalía de Justicia del Estado ya inició las investigaciones correspondientes para dar puntual seguimiento a esta denuncia de las tres víctimas, quiénes sufrieron agresiones en su anatomía, los hechos ocurrieron en la zona sur en San Cristóbal quienes fueron víctimas de robo e intento de abuso sexual.





A pesar de que las autoridades y vecinos del barrio de María Auxiliadora han hecho el llamado de no visitar esta zona ya que ha dejado de funcionar y que no es posible caminar en los cerros, además se encuentran muy malas condiciones, pero algunos pobladores y visitantes no han querido aceptar esta invitación.

