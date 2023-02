Chofer de colectivo acusado de violación a menor podría quedar libre

Vecinos y familiares de la zona oriente de San Cristóbal de Las Casas exigen justicia ante la detención del presunto violador Víctor "N", quien fue detenido por familiares y vecinos de la zona hace tres días. La madre de la víctima ha manifestado su preocupación de que sea liberada ya que, según ha escuchado, pertenece a una organización que pretende rescatarlo.

La detención se llevó a cabo después de que la víctima, una menor de edad, quedara sola en la unidad de transporte público irregular que el detenido conducía. La madre exige que se haga justicia en el caso y se castigue al responsable de este abuso.

En redes sociales, algunos usuarios del transporte público han expresado su preocupación por la seguridad de las unidades irregulares que circulan en la ciudad, ya que no tienen placas ni número económico y algunos conductores prepotentes no respetan a los ocupantes. Además, algunas de las unidades están en mal estado y no cuentan con seguro de vida para los pasajeros.





Se espera que las autoridades responsables investiguen el caso y se tomen medidas para garantizar la seguridad de los usuarios del transporte público en San Cristóbal de Las Casas, así como para que se haga justicia en el caso de la menor presuntamente violada.