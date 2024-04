Enfrentamiento entre grupos armados en Bella Vista

Esta mañana del martes se registró un fuerte enfrentamiento entre dos grupos civiles armados que se disputan el control de la región en la sierra Madre del estado de Chiapas, hasta esta tarde se desconoce si hubo personas muertas o lesionados, pero hay crisis nerviosa en las carreteras y los municipios de esa región.

Según la denuncia de los mismos habitantes y transportistas de la región Sierra Madre de Chiapas, señalaron que la balacera se registró en un camino de extravío entre las localidades de la Hacienda y el Pacayál de este municipio ubicado entre los límites de Siltepec y Chicomuselo.

La denuncia de los habitantes dijeron en un mensaje pero con temor envían el mismo, porque en el Whatsapp así como Facebook, temen porque podrían ser descubiertos por el crimen organizado, "quisiera reportar que aquí en el lugar donde vivo se enfrentaron a balazos, no podemos salir de nuestras casas y tememos por nuestra integridad física, porque de la emocional no hay mucho que decir, estamos en el olvido y el gobierno sigue diciendo que no pasa nada, todo está tranquilo, escribo desde la Hacienda municipio de Bella Vista y que sepan todos la desgracia que estamos viviendo".

Hasta esta tarde se desconoce si ingresó el ejército, la guardia nacional así como la policía estatal, porque hasta el momento no hay ningún reporte desde la Sierra Madre de Chiapas, pero la gente temen de que podrían ser alcanzados por una bala perdida y que está a unos minutos de que entre la noche y podría recrudecer las balaceras.

