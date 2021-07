Le roban más de siete mil pesos a joven en Tuxtla Gutiérrez

Tuxtla Gutiérrez. Un joven de 26 años de edad originario de San Cristóbal de Las Casas fue asaltado la tarde de este miércoles sobre el boulevard Andrés Serra Rojas y Avenid Presa Cecilio del Valle de la colonia Las Palmas.

La víctima manifestó que cuando se encontraba sentado a las afueras de las oficinas de la Torre Chiapas para realizar un trámite dos sujetos se le acercaron.

Lee más: 17 mil pesos se llevan delincuentes de gasolinera del Parque Industrial

"Los dos hombres me amenazaron, con presuntas armas de fuego me obligaron a caminar, al llegar frente de la preparatoria 1 me arrebataron mi teléfono con valor de seis mil quinientos pesos y dos mil pesos en efectivo, después se dieron a la fuga" dijo la víctima.

El agraviado caminó hasta el boulevard Ángel Albino Corzo frente al monumento de la diana cazadora donde se entrevistó con el joven.

En la zona se implementó un operativo para dar con los delincuentes pero no fue posible su localización, por lo que se le pidió ir al ministerio público a levantar su denuncia correspondiente.