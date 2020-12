Localizan a José "N" profesor jubilado de Villaflores sin vida

Villaflores.- Fueron largos días de búsqueda y de desesperación los que vivieron los familiares del profesor jubilado, José "N", quien desapareciera desde el pasado 2 de noviembre y hasta este sábado las autoridades le confirmaron que fue encontrado sin vida.

Se supo que el maestro Toñito, como era conocido en esta ciudad, de 70 años de edad, radicaba en Comitán sin embargo acudía constantemente a visitar a sus seres queridos a este municipio de la región Frailesca, sin imaginar que tendría un último viaje.

Lo último que se supo de él, antes de su desaparición, es que había abordado un taxi de la colonia Agrónomos Mexicanos e iba con dirección a la ciudad de Villaflores, pero jamás llegó a su destino.

La familia reportó su desaparición a las autoridades, e iniciaron con una intensa búsqueda, colocando la fotografía del profe José "N" en diversos medios de comunicación y en varios puntos de la ciudad, con la esperanza de que cualquier persona que lo viera, reportara su paradero.

Policiaca Trágico accidente en el tramo Coita- Tuxtla deja a motociclista sin vida

El pasado jueves autoridades reportaron que hallaron un cuerpo en estado de descomposición, en un barranco del camino carretero que conecta a la comunidad Nuevo México de esta localidad con el municipio de Ocozocoautla.

Sin embargo, al no tener las pruebas precisas de identidad, las autoridades no comunicaron a la familia del profesor, hasta no tener la certeza de que efectivamente se trataba de él.

Así que fue hasta este sábado, cuando las autoridades llamaron a la familia del maestro desaparecido para confirmarles que el cuerpo sin vida encontrado en el tramo antes descrito correspondía al del profesor José "N".

Se espera que el cuerpo sea traído al municipio de Villaflores en donde se le dará cristiana sepultura, al tiempo que la Fiscalía General del Estado ya abrió una carpeta de investigación para esclarecer el hecho.