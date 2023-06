Madre desesperada busca poner a salvo a sus hijos de su ex pareja y cuñada, le incendian su casa

MÉRIDA - Arelhy Santos, una madre desesperada, ha denunciado una amenaza contra la vida de sus hijos menores de edad después de sufrir un incendio intencional en su vivienda. Santos ha pedido ayuda a la comunidad para encontrar una casa en alquiler que les brinde refugio y seguridad.

Los terribles eventos ocurrieron cuando la ex pareja de Santos, junto con su hermana, supuestamente intentaron atentar contra la vida de sus hijos. La hija de 15 años y el hijo de 13 años fueron blanco de esta presunta agresión. Además, el agresor incendió la vivienda de Santos, quemando todas sus pertenencias y las de su trabajo. Actualmente, la madre e hijos solo tienen la ropa que llevaban puesta.

"Mi ex pareja y su hermana intentaron matar a mis hijos menores. Mi hija tiene 15 años y mi hijo 13 años. Quemaron toda mi ropa y la ropa de mi trabajo. Solo tengo la ropa que llevo puesta y la casa donde estamos está a nombre de él; me tengo que ir pero no tengo a dónde ir con mis dos hijos y temo por su integridad", expresó Arelhy Santos.

Santos también ha manifestado su preocupación por la presencia constante de la familia del presunto agresor, quienes siguen buscándola. Ante esta situación alarmante, la madre desesperada solicita ayuda a la comunidad para encontrar un techo seguro donde sus hijos puedan vivir sin temor.





"Por favor, si alguien sabe de alguna vivienda en alquiler, les pido que me informen. No cuento con mucho dinero y ni siquiera tengo suficiente para alimentar a mis hijos", concluyó Santos.

La comunidad de Mérida se encuentra conmocionada ante esta situación de violencia doméstica y ha comenzado a movilizarse para brindar apoyo a Arelhy Santos y sus hijos. Se han establecido centros de acopio para recibir donaciones de alimentos, ropa y artículos de primera necesidad. Asimismo, se ha iniciado una campaña en redes sociales con el hashtag #AyudaParaArelhy para difundir su historia y encontrar una solución urgente.

Las autoridades locales también están investigando el incidente y han intensificado los esfuerzos para localizar al presunto agresor y garantizar la seguridad de Santos y sus hijos. Se insta a cualquier persona que tenga información relevante a que se comunique con las autoridades para colaborar en la investigación.

La situación de Arelhy Santos y sus hijos destaca la importancia de abordar la violencia doméstica y brindar un apoyo adecuado a las víctimas. La comunidad se une en solidaridad para ofrecer su ayuda y buscar una solución segura y estable para esta familia en crisis.

