Pareja se lleva 1800 pesos en atraco a tienda abarrotera

Tuxtla Gutiérrez. La tarde de este martes una tienda abarrotera fue atracada por una pareja en barrio Covadonga de esta capital

De acuerdo a la propietaria una mujer y un hombre entró al establecimiento, mientras el sujeto estuvo preguntando por varios productos la Femenina sustrajo el dinero de la caja registradora.

"fue un momento de distracción, el hombre me entretuvo preguntando cosas y preguntando precios, después se fueron comprando únicamente un refresco, al abrir la caja me di cuenta que me habían robado, fueron 1800 pesos aproximadamente de la venta del día " dijo la víctima.

Hasta la 6 norte entre 15 y 16 poniente llegaron moto patrullas de la secretaria de seguridad publica, Tránsito y vialidad Municipal para recabar datos e informar al C5 sobre las características de los delincuentes.

A pesar de la pronta respuesta de los Uniformados, nada se supo de las personas, por lo que únicamente aconsejaron acudir al ministerio público a levantar su denuncia correspondiente.