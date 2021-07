Se deslinda bar Dubai de balacera en pleno centro de San Cristóbal

San Cristóbal de Las Casas.- "El bar fue inmiscuido en los hechos violentos del 26 de junio, de lo cual nos deslindamos porque no tuvimos nada que ver, fue un grupo de personas que tuvieron una riña en la calle, nosotros tenemos un horario y cumplimos conforme a nuestras licencias, las autoridades no nos dijeron nada, llegaron sin una orden, no nos permitieron ni siquiera contar lo ocurrido, nosotros no tenemos nada que ver con la situación".

Así lo manifestó Geovanny Carlos Martínez Zapata, propietario del bar Dubai, se deslindó de los hechos ocurridos el pasado 26 de junio y espera que al término de la investigación que realiza la Fiscalía puedan reabrir y con ello devolver el ingreso económico a 15 familias afectadas con el cierre.

En conferencia de prensa, aseguró que la riña se dio afuera del bar y ocurrió mucho después del horario que tienen establecido para operar, por lo que consideran las autoridades municipales únicamente están buscando culpables por la presión social que existe de los ciudadanos que piden más seguridad policiaca en el Centro de la ciudad.





Aclaró que no se trata de una clausura definitiva, sino que se encuentran esperando que la investigación termine e insistir para que puedan reabrir, "no nos han dado una respuesta concreta y son unas 15 familias que se han quedado sin sustento, no tienen empleo y tienen muchos gastos".

Asimismo, pidió a las autoridades poder aclarar está situación, "no nos han brindado atención y nosotros nos damos a la tarea de trabajar en conjunto con las autoridades, el día de los hechos el bar estaba cerrado y la riña se dio a 30 metros del local, me imagino que están pendientes del caso, pero no se han comunicado conmigo, se ha dado mucha mala información, pero vamos a seguir tocando las puertas y darle solución a esto".

Por último, dijo que cuentan con todos sus documentos y licencias en orden, "estábamos viendo solo una situación con el cambio del nombre, lamentablemente esto hizo que el ayuntamiento se cerrará y creemos que solo están buscando culpables, porque se sienten presionados por algunos sectores, entonces hacemos el llamado a las autoridades para trabajar con ellos y las personas que trabajan con nosotros recuperen su empleo".