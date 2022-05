Seis turistas denunciaron un violento asalto en San Cristóbal de las Casas

El Comité de Derechos Humanos Digna Ochoa, informó a través de su portal en Facebook, que recibió una denuncia, que recientemente en un centro turístico conocido como "La Montaña de Don Lauro", ubicada en San Cristóbal de Las Casas, seis turistas extranjeros fueron asaltados y que posteriormente tuvieron que aventarse a un barranco para salvar sus vidas.

Ha trascendido desde hace tiempo, entre turistas comentan que en esa zona han observado personas armadas quienes presuntamente se dedican a asaltar turistas y a personas que transitan en las montañas.

Este es el testimonio de uno de los seis turistas de nombre Paul, que fueron asaltados a mano armada en el mirador en la Montaña de Don Lauro, ubicado al sur de San Cristóbal de las Casas, los hechos sucedieron el domingo 1 de mayo de 2022.





“Llegando a San Cristóbal de las Casas preguntamos por recomendaciones para disfrutar de la naturaleza y una de ellas fue ir a uno de los miradores que está en una montaña conocida como Montaña de Don Lauro, cuando pregunté con la gente local si es seguro ir allá, me dijeron que si era seguro, que mucha gente va, me puse de acuerdo con algunos amigos viajeros, localizamos la ruta en google maps y listo”.

Agregó que, desafortunadamente no todo es un paraíso tal y como lo pintan las diferentes publicaciones que encontraron circulando en las redes sociales, “no nos enteramos antes que la inseguridad ha crecido y está presente en esta ciudad hoy en día, nos tocó comprobarlo, fuimos seis amigos de diferentes nacionalidades, hombres y mujeres fuimos a visitar este mirador, cuando dejamos atrás las casas que hay en el lugar, ya en medio del camino, un hombre joven con un arma de fuego grande y larga nos interceptó y nos asaltó, sin dejar de apuntarnos directamente con su arma nos robaron de manera violenta nuestras pertenencias (celulares, dinero y cámaras fotográficas) sin que nosotros pudiéramos evitarlo, no opusimos resistencia por temor de que el hombre disparara hacia nosotros su arma de fuego”.

Finalmente, se supo que, cuando regresaron al hospedaje les recomendaron denunciar los hechos a la policía, pero según fueron alertados también que no lograrían nada en la denuncia, por lo que ya no denunciaron el caso.