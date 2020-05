Trabajadores del Banco de Sangre exigen insumos para enfrentar pandemia

Trabajadores del Banco de Sangre Doctor Domingo Chanona Rodríguez de la capital chiapaneca denunciaron que trabajan sin los insumos y sin la protección necesaria para tratar con pacientes que pudieran estar contagiados por el Covid-19.









Nos hemos cuidado, entre todos se ha conseguido material por nuestros compañeros médicos y químicos que se da atención directa a los donadores, aunque no somos un hospital llega de todo y no sabemos quién está enfermo o no, últimamente se han presentado familiares con pacientes de Covid- 19 a solicitar plasma sin cubrebocas, ni ellos ni los que traen las ambulancias se ha manifestado con la parte directiva para que ellos hagan algo y pongan un letrero que diga que deben de entrar con cubrebocas.









Explicaron que en tiendas de autoservicios es obligado entrar con cubrebocas.







Hasta en los oxxo te exigen protección, pero lo de hoy es inaceptable, vino una ambulancia a recoger unidades y con paciente dentro de ella y las puertas abiertas, sin protecciones nadie de ellos, estamos molestos como trabajadores por que la parte directiva no hace nada y todavía te contestan que nadie se había quejado.









Señalaron que tienen un responsable de la Red de Sangre a nivel estatal que no es médico, pero es Ingeniero Zootecnista Administrativo, que tienen un director que no está al tanto de la situación ya que casi no se aparece o se llega a parar y otros directores si han dado la cara.

Por ultimo exigieron a las autoridades sanitarias que atiendan sus peticiones y les otorguen los insumos para realizar mejor sus labores “sí da coraje porque ellos piensan que con un cubrebocas simple nos vamos a proteger; Si da coraje porque nos hemos cuidado y no es justo que por otros irresponsables nos contagiemos y contagiemos a nuestras familias”, finalizaron.

/TG