FGE localiza a adolescente con reporte de desaparecida en Tuxtla

Tuxtla Gutiérrez.- Chiapas. 03 de abril de 2023. La Fiscalía General del Estado (FGE) a través de la Fiscalía de Distrito Fraylesca dio con el paradero de una adolescente que contaba con reporte de no localizada en el municipio de Villaflores, Chiapas.

Este 3 de abril, elementos de la Policía de Investigación localizaron a la adolescente de identidad resguardada e iniciales N. R. C. C. de 15 años de edad, quien tenía reporte de no localizada desde el día 31 de marzo del año en curso, cuando salió de su domicilio particular, en Villaflores, Chiapas.

Una vez localizada, la adolescente fue conducida ante el fiscal del Ministerio Público, quien la escuchó en declaración ministerial. Indicó que no ha sido víctima de un delito, por ello fue reintegrada al círculo familiar.

