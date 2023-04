Dulce Esmeralda policía quemada por sus compañeros en 2020 sigue exigiendo justicia

Dulce Esmeralda Guillén Hernández, policía adscrita a la Secretaría de Seguridad Pública y Tránsito Municipal de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, fue quemada en marzo de 2020 por sus compañeros de trabajo.

Compartía vivienda con dos sujetos de nombres Carlos y Jacivi, quienes también se desempeñaban como policías municipales. Carlos fue quien perpetró la agresión, después de dirigir varios mensajes homofóbicos en contra de Dulce.

La quemó con un líquido inflamable en su propia casa y luego la amenazó para evitar que acudiera a cualquier autoridad. A pesar de haber sido amedrentada, Dulce decidió proceder legalmente y consiguió que tanto Carlos como Jacivi, ambos compañeros de trabajo, fueran detenidos y encarcelados por homicidio calificado en grado de tentativa.

En octubre del mismo año, un juez local los declaró culpables y les dio una sentencia condenatoria, pero ambos agresores fueron excarcelados bajo fianza, pagando cada uno tres mil pesos para salir de prisión.

Casi tres años después, siguen en libertad. Dulce sufrió quemaduras de segundo y tercer grado en el torso, cuello y ambos brazos, lo que le causó heridas en el 20% de su cuerpo.

“Tuve mucho miedo, yo pensé que me iba a morir Yo pensé que ya no iba a salir”, narró Dulce respecto al intento de feminicidio que sufrió aquel día en su propio domicilio.

Dulce ha luchado incansablemente por justicia y espera que sus agresores cubran con la reparación del daño correspondiente. Sin embargo, ha encontrado obstáculos en el camino.

Una regidora de Tuxtla Gutiérrez ha brindado acompañamiento para que su caso proceda ante las autoridades, pero necesitan un peritaje que indique las cirugías que necesita, cuántas y cuánto cuestan, y no han podido encontrar un médico o una médica cirujana con cédula y que quiera ir a los juzgados.

Dulce debe cubrir en su totalidad el costo del peritaje, que tiene un costo aproximado de 30 mil pesos. Por tal motivo, ha buscado el apoyo de diversas colectivas feministas, organizaciones civiles y defensoras de derechos humanos.

Una de las respuestas que obtuvo para impulsar su búsqueda de justicia provino del colectivo 50+1 Chiapas, que organizó recientemente un evento de lotería feminista con causa, en el que se recaudó dinero para su cirugía.

“Dulce es una mujer que ha luchado hasta contra el sistema. Lo que se recaude será para ella, para una cirugía”, detalló la presidenta de 50+1 durante el evento.

“Ahora me presento como realmente soy”, dijo Dulce al reunirse con las integrantes del colectivo y mostrarse, después de mucho tiempo, con prendas que no cubrían sus heridas. “Agradezco mucho porque lo que me pasó a lo mejor me marcó de una forma, pero ahora veo diferente”, agregó durante su discurso.

El colectivo 50+1 pide la tipificación en el Código Penal para el Estado de Chiapas de la agresión contra mujeres utilizando ácido y otras sustancias químicas, con el objetivo de lograr una vida libre de violencia en el estado.

