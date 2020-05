Vehículo compacto se estrella contra camión de volteo

Tuxtla Gutiérrez. El conductor de un vehículo compacto resultó lesionado al chocar su unidad contra un camión tipo volteo que se encontraba estacionado en el libramiento norte oriente a la altura de la fiscalía general del estado.

El chófer del auto particular dijo que no se percató de la pesada propiedad del Municipio de Tuxtla Gutiérrez que se encontraba estática debido a que no contaba con ningún señalamiento.









Paramédicos de protección civil municipal valoraron al lesionado, pero no fue necesario su trasladado.

Cerca de las 14:30 policías municipales de tránsito acudieron al lugar para dar vialidad y tomar conocimiento de percance.

Las unidades fueron remolcadas al corralón en turno, en espera que personal de periciales dictamine la responsabilidad del accidente.

/TG