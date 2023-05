¡Tensión en la Frontera! Bloqueos, balazos e incendios generan temor

Desde la mañana de este miércoles, cientos de productores de maíz de la región fronteriza de Chiapas se manifestaron en Chamic, debido a la desaparición de personas, entre ellas un conductor de la ruta foránea Comitán - Comalapa, sin embargo varios productores abandonaron dicha manifestación debido a advertencias de detonaciones de arma de fuego.









Ante esta situación, algunos productores decidieron cancelar la manifestación y volver a sus hogares para resguardarse mientras que otros mantienen un bloqueo carretero indefinido en el tramo Chamic - Comalapa.

En cuanto a las detonaciones, pobladores mencionan que se trató de una balacera en la zona conocida como "El Jocote", al parecer hombres armados intentaron entrar a la zona. Durante el día, se han denunciado disparos en distintos puntos de Comalapa, lo que ha generado inquietud y cautela en la población.





Durante el día, se han denunciado disparos en distintos puntos de Frontera #Comalapa, #Chiapas, lo que ha generado inquietud y cautela en la población



📲https://t.co/cpPevQf521 pic.twitter.com/oEmvVLItgd — El Heraldo de Chiapas (@ElHeraldodeChis) May 25, 2023





A su vez, en la misma región fronteriza, los pobladores denunciaron que en el municipio de Mazapa de Madero, a la altura de Bacantun, un camión proveniente de Guatemala fue quemado, y quedó atravesado, obstruyendo la vialidad del tramo carretero de Mazapa - Amatenango de la Frontera. Además, en la misma zona, a tan solo unos metros de la unidad siniestrada, pobladores localizaron una "narco manta", con un mensaje que iba dirigida hacia la organización conocida como "El Maíz".





Pobladores denunciaron que en el municipio de Mazapa de Madero, a la altura de #Bacantun, un camión fue quemado, y quedó atravesado, obstruyendo la vialidad del tramo #Mazapa - #Amatenango de la Frontera en #Chiapas



📲https://t.co/cpPevQf521 pic.twitter.com/uzqGOGIPVM — El Heraldo de Chiapas (@ElHeraldodeChis) May 25, 2023





Hasta el momento se desconoce el motivo de las agresiones hacia el pesado vehículo, mientras que los camioneros no se han expresado hasta el momento. Existe un total hermetismo de lo que sucedió este miércoles en la región por parte de las autoridades, situación que no es particular pues desde hace tiempo se han reportado hechos de violencia en la zona sin que las autoridades se pronuncien al respecto.

Tras los hechos, los usuarios de dicha región denunciaron en redes sociales lo que sucedía, así también alertaron a los conductores y peatones que transitaban por la zona a hacerlo con precaución e invitaron a que no transcurran la zona pues declaran que en estos momentos la zona se encuentra en amenaza de cualquier enfrentamiento armado.