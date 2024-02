Volcadura de tráiler cierra totalmente tramo carretero Teopisca

Policiaca Accidente múltiple en San Cristóbal deja varios lesionados

Miles de pesos en daños materiales es el saldo de una volcadura de un tráiler ocurrido esta mañana del sábado sobre el tramo carretero federal Teopisca-San Cristóbal de las Casas y quedó cerrado totalmente la vía, por lo que piden tomar todas las precauciones y evitar transitar en este momento a los automovilistas, diferentes cuerpos de seguridad se presentaron en el lugar para controlar el tráfico vehicular.

El percance se registró sobre este tramo carretero federal Teopisca-San Cristóbal, a la altura de la comunidad Escobial municipio de Teopisca, cuando el vehículo tipo tráiler de la empresa Castores presuntamente por exceso de velocidad que manejaba el conductor, pierde el control de esta unidad y vuelca segundo después quedando atravesado en medio de la cinta asfáltica obstruyendo los dos carriles y decenas de vehículos están esperando que llegue una grúa para poder moverlo y así poder transitar los vehículos.

Hasta las 10 de la mañana de este sábado el vehículo aún continúa atravesado en la carretera y piden los automovilistas tomar todas las precauciones y no circular en este momento en esta vía, ya que no hay paso está totalmente cerrado la carretera, y por el gran tamaño del vehículo permanece atravesado en los dos carriles y no hay circulación en este momento.

Por ser tramo federal se presentaron elementos de la guardia nacional división caminos para levantar el peritaje correspondiente, mientras tanto están en espera de una grúa de gran tamaño para poder moverlo esta pesada unidad y se desconoce qué tipo de mercancía transportaba, solo se sabe que se dirigía hacia la ciudad de Comitán de Domínguez.

