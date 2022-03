Yessuri fue atropellada hace una semana, sigue en estado de coma

Cintalapa.- Hace 5 días, una alumna del Instituto Tecnológico Superior de Cintalapa (ITSC) fue atropellada presuntamente por un veloz auto al momento que ella se disponía a cruzar la carretera para ingresar a ese plantel educativo.

Como se informó de manera puntual en este medio de comunicación la mañana del jueves 10 de marzo la jovencita de nombre Yessuri “N” de 21 años de edad, originaria de la colonia Abelardo L. Rodríguez fue auxiliada por personal de protección civil, llevada prsuntamente al hospital y pocos minutos más tarde se presume fué trasladada de urgencia a la capital del estado debido a que su estado de salud era muy grave.

Solo Dios sabe qué va pasar

A cinco días de ese lamentable accidente se sabe que la alumna del 6o semestre de la universidad ya mencionada aún continúa muy grave, está en el área de terapia intensiva en el cual se encuentra en coma y los médicos dicen que solo Dios sabe qué va pasar al respecto, el trauma craneal que sufrió la tiene al borde la muerte.

En ese sentido se sabe también que la femenina que conducía el coche marca vw con placas chiapanecas de modelo reciente, no huyó del lugar y fue detenida y la unidad fue llevada al corralón, en el momento del percance decía que su empresa aseguradora se haría cargo de todo.

Fuentes fidedignas dijeron que la aparente responsable después de haber estado detenida unas horas salió libre, representantes de la aseguradora se han acercado a la familia de la universitaria para tratar de arreglar el problema de forma económica pero ellos no es que no quieran el apoyo sólo que no han recibido nada porque no saben si Yessuri despertará o no, o si lo hace cómo quedará físicamente, es por eso que aún no han convenido ninguna cantidad económica.

En redes sociales amigos de la jovencita han pedido apoyo para conseguir sangre lo que explica que la salud de la universitaria aún continúa muy delicada, sus padres le piden Dios que se salve.