Polémica en redes sociales por diputado bailarín

Luego que el presidente del Comité Ejecutivo Estatal del Partido Chiapas Unido (PCHU), Conrado Cifuentes Astudillo abriera una cuenta de Tik Tok en donde subió videos suyos bailando, ha levantando comentarios a favor y en contra que lo señalan como falto de seriedad e indicándole que se debe poner a trabajar, ante lo cual señala que una cosa es su vida pública y otra la privada.

“Todos los seres humanos tenemos una vida pública y una vida privada, el baile en mi cuenta de redes sociales es parte de ello, la cuenta fue creada con la finalidad de que fuera algo chusco, ameno, recreativo, muy diferente a mis otras cuentas en redes sociales, la vida se nos va en cualquier momento, la pandemia del Covid 19 nos ha dejado a todos muy sensibles, la seriedad a lo que le corresponde serlo, podemos reír, gozar la vida”, expuso en exclusiva para El Heraldo de Chiapas

“Yo he sido respetuoso de los comentarios vertidos en las redes sociales, algunos lo han tomado como que todos tenemos el derecho de reírnos, de divertirnos, con mis defectos y virtudes estoy ahí, no me incomoda en lo absoluto ningún comentario, me entristece que algunos ocupen perfiles falsos para insultar, para denigrar, cada quien da lo que tiene, yo no tengo ningún sentimiento de odio, ni de rencor, de coraje, de envidia, me dedico a trabajar lo que me corresponde”, enfatizó.

La seriedad a lo que le corresponde serlo, podemos reír, gozar la vida, expuso Conrado Cifuentes Astillo / Foto: Facebook: Conrado Cifuentes Astudillo

Señala que ahora le ocupa la dirigencia del partido local y que eso lo hace con seriedad, responsabilidad. “Ahora nos ocupa el trabajo del proceso electoral local extraordinario en los municipios de Venustiano Carranza, Siltepec, Honduras de la Sierra, El Parral, Emiliano Zapata y Frontera Comalapa para las elecciones del 3 de abril, el reto es importante porque en los primeros tres no se hubo elecciones locales ordinarias del 6 de junio de 2021 y en los otros tres se anularon por violencia”, expuso.

Cifuentes Astudillo sostiene que el generar las garantías para el proceso electoral es un trabajo de conjunto, la definición de gobierno es pueblo y autoridades; el 6 de junio no hubo la oportunidad de elegir a los gobiernos municipales y se instalaron los concejos municipales, ahora por mandato del Tribunal Electoral del Estado y Congreso del Estado, se deben construir las garantías, la seguridad, la civilidad, la paz y la gobernabilidad y para ello, los candidatos y los 14 partidos tienen que hacer un trabajo apegado a la legalidad.

Señala que nadie quiere perder, todos quieren ganar, pero aquí tiene que ganar Chiapas, si logramos ponernos de acuerdo tiene que haber una fiesta cívica no disturbios, nada que altere ni ponga en riesgo la vida de las y los chiapanecos, todos tenemos que hacer un trabajo de conciencia en todos los partidos para que nada se salga de control, en esta ocasión no pueden haber focos amarillos, ni rojos, solo han dos alianzas una entre el MORENA y PVEM y PAN y PRD, todos los demás vamos por separados para la contienda del primer domingo de abril, abundó.

Nuestro llamado es a que prevalezca la paz, la civilidad, la gobernabilidad, el respeto y la tolerancia, es lo que cada partido deberá transmitir, la lucha tiene que ser contra el rezago, el atraso y la pobreza, no entre hermanos, el mayor reto inmediato es sacar adelante el proceso electoral local extraordinario, confiamos que el Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana y el Instituto Nacional Electoral, creemos que la documentación electoral llegue a su destino, que se aperturen todas las casillas programadas, 248 en total, para que 145 mil 196 electores estén en posibilidades de decidir la conformación de esos ayuntamientos, subrayó Cifuentes Astudillo.

La parte más importante es que al cierre de la jornada electoral se permita a los funcionarios de mesas directivas de casillas realizar el escrutinio y cómputo, que los paquetes electorales lleguen a los Consejos Municipales Electorales del IEPC y que no tengamos nada que lamentar, tiene que ser en paz y sin ningún riesgo para nadie, sustentó.

Puntualizó que quienes estén inconformes después de las elecciones deben hacer valer sus derechos ante el Tribunal Electoral del Estado de Chiapas y Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, las dirigencias de los 14 partidos tienen que seguir ejemplo de civilidad, de legalidad, de tolerancia y de paz.