Estalla huelga en la UAEM por falta de acuerdo sobre aumento salarial

El Sindicato de Trabajadores Administrativos de la UAEM cumplieron su promesa de estallar la huelga al no aceptar el 3.5% de incremento salarial que ofrecieron las autoridades universitarias.

En punto de las 12:00 horas los trabajadores colocaron las banderas rojiblancas en todas las unidades académicas por lo que personal y trabajadores de todas las áreas fueron retirados.

En el Campus Chamilpa se permite el acceso peatonal sólo al personal y estudiantes de la UNAM mostrando acreditación.

En tanto, en la zona oriente Francisco García, delegado sindical de la Prepa Cuautla, FESC y Centro de Lenguas de Cuautla confirmó la colocación de las banderas y cierre del los planteles.

Lo mismo ocurrió en los planteles de la zona sur, en donde el delegado sindical de las Escuelas de Estudios Superiores de Jojutla y El Jicarero confirmó la instalación de las banderas de huelga.

El secretario general de Trabajadores Administrativos (STAUAEM), César Hidalgo Tinajero, informó que son más de 90 unidades académicas que han sido tomadas como parte de la huelga iniciada hoy, se respetarán 30 de un total de 165 debido a que ahí se albergan laboratorios y centros de composta.

Dijo que hasta estas últimas horas no se ha tenido una mesa de trabajo con las autoridades universitarias, por lo que día y noche montarán guardias para evitar que las instalaciones sean recuperadas.

Por su parte el Sindicato Independiente de Trabajadores Académicos (SITAUAEM), comunicó que se encuentran también en negociaciones en donde se les ofrece un 3.5% de incremento salarial el cual no es suficiente para la base, hasta en tanto no se determine si iniciarán huelga seguirán trabajando a distancia.

Un día antes, el propio César Hidalgo Tinajero, adelantó la decisión, ya que no hubo acuerdos en la audiencia con las autoridades universitarias.

El lunes los integrantes del sindicato llevaron a cabo la asamblea al interior del Campus Chamilpa, donde acordaron el estallamiento de huelga si la universidad no cambiaba su propuesta, lo cual hasta la tarde del lunes no ocurrió, argumentando las condiciones financieras por las que atraviesa.

“La base trabajadora no aceptó al 3.5 por ciento de incremento que ofrece la universidad y nos ofrece también un cuatro por ciento en defensas, pero solo para dos de las categorías, entonces no satisface la propuesta y entonces buscamos el diálogo esperando a que nos den un comunicado sobre si habrá pláticas o ya no, agotar hasta el último momento el diálogo”, aportó Hidalgo Tinajero al salir de la audiencia ante el Tribunal de Conciliación y Arbitraje (TeCA).

Mientras la mesa de trabajo se llevaba, los trabajadores marchaban de avenida Universidad hacia Plazas de Armas con el fin de pedir la intervención del Poder Ejecutivo, que éste pueda coadyuvar con la suficiencia presupuestal para tener un aumento que equivalga al 22 por ciento del aumento que sufrió el Salario Mínimo a nivel país, pues a decir del líder sindical, los sueldos de dos categorías de trabajadores estarían por debajo de éste haciendo un total de 340 si sólo se aprueba el 3.5 por ciento.

Desde el 1 de enero de este año, 463 trabajadores de las áreas de recepción, conserjes, chaponeadores, jardineros, auxiliares de oficina y auxiliares deportivos cobran por debajo del salario mínimo.

“Los compromisos se pueden realizar dentro de este diálogo, no podemos cerrarnos, queremos compromisos que hasta ahora no se han dado; existen universidades que hicieron un Contrato de Promesa en el que se pueda resarcir a la base trabajadora algo de lo que han condonado a la universidad. La huelga es por el hartazgo de la gente, llevamos ya tres años condonando prestaciones, es un cúmulo de alrededor de 25 millones de pesos que se le han condonado por concepto de uniformes, equipo de seguridad e higiene y lentes”.

Calificó como una falta de “agradecimiento” por parte de las autoridades universitarias el no proponer otro aumento, por tanto, pidió al gobierno estatal su intervención al ser su obligación velar por un salario digno y la educación que quedaría afectada por dicha huelga que incluirá la suspensión de actividades presenciales en todas las unidades académicas.

Actualmente, en el sindicato se han reportado 95 casos positivos de Covid al retorno de las clases presenciales, “estamos trabajando a pesar de que no se nos dan las herramientas y el material de trabajo, y tampoco las condiciones para estar a salvo del Covid-19”.

Rectoría aún tenía confianza

En la víspera, en entrevista telefónica, la secretaria general de la UAEM, Fabiola Álvarez Velasco, confiaba en que los integrantes del sindicato acepten los ofrecimientos dadas las condiciones económicas que enfrenta la máxima casa de estudios, tomando en cuenta que se arrastra un déficit de más de 500 millones de pesos.

“La DGSU (Dirección General de Educación Superior Universitaria) nos ha presupuestado el 3.5 por ciento de incremento, no podemos autorizar más y es retroactivo al 1 de enero, además de que tiene un impacto en otras prestaciones”.

Son más de dos las propuestas que se han entregado por parte de las autoridades, dijo Álvarez Velasco, “hay una cláusula la 29, en la que se está ofreciendo la cantidad de 250 pesos ya para dar 900 pesos, otras cláusulas que se han aumentado; reconocer la figura jurídica del teletrabajo”.

Finalmente, negó que la plantilla de trabajadores de confianza haya tenido incrementos, lo cual dijo sería “irresponsable” hacerlo cuando existe el déficit financiero; recordó que con el plan de austeridad se hizo una reingeniería que concluyó en la disminución de un 20 por ciento en el salario de trabajadores.

Se analizará transferencia de recursos: Sánchez Zavala

Ante el estallamiento de la huelga en la UAEM, el Ejecutivo podría hacer uso de su facultad de libre transferencia de recursos y enviarle una partida especial a la Máxima Casa de Estudios planteó el presidente de la Mesa Directiva del Congreso, Francisco Sánchez Zavala.

Tampoco descartó que el Legislativo retome la discusión del Paquete Económico para el actual ejercicio fiscal.

Con información de Ofelia Espinoza, Angelina Albarrán y Minerva Delgado

Publicado originalmente en El Sol de Cuernavaca