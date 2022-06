Gobernador de Jalisco desmiente que carreteras tengan retenes de delincuentes

En Jalisco, no hay retenes de los grupos de la delincuencia organizada, aseguró el gobernador, Enrique Alfaro Ramírez, e invita al Cardenal Francisco Robles Ortega y al presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, Alfonso Hernández Barrón para que presenten denuncias formales si es que ellos fueron víctimas.

“En el estado de Jalisco no hay ningún tipo de retén de grupos criminales en las carreteras, en este estado está garantizada la libertad de tránsito, el secretario de Gobierno se comunicó con el cardenal, nos extraña mucho que se haya hecho una declaración mediática y no una denuncia formal en su momento", aseguró el gobernador.

"Lo que puedo decir es que en la mesa de Seguridad se volvió a hacer una consulta con todas las instancias de seguridad federal, estatal y municipales, y no hay un sólo punto en el que haya algún tipo de retén”, aseguró.

Te puede interesar: Cardenal de Guadalajara señala que fue retenido por el narco al norte de Jalisco

El fin de semana tanto el Cardenal de Guadalajara, como el presidente de la CEDH denunciaron esta situación y el primero de ellos dijo haber sido víctima de uno de esos espacios ilegales.

New Articles Advierten de la presencia de grupos armados en San Andrés Cohamiata, Jalisco; en riesgo Wixáricas

Sin embargo, para el gobernador esa situación no existe porque no se tiene información de que se están instalando.

“La presencia de estos grupos que están en diversos municipios es un tema que se trabaja con el Gobierno Federal todos los días, eventualmente puede haber la presencia de alguno de ellos que genere alerta y lo hemos hablado de manera abierta y oportuna”, pero se toman las acciones correspondientes para que no se queden y los espacios sean seguros.

Gobierno de Jalisco ofrece apoyo

Pero el tema de los retenes no es una realidad en la entidad y al Cardenal Robles Ortega le ofrecieron todo el apoyo necesario y lo mismo con el presidente de la CEDH se le solicitó utilizar los medios adecuados para denunciar y no solo hacerlo a través de los medios ya que, hasta el momento, no se tienen registros de esa situación.

Además, Alfaro Ramírez dijo que tiene comunicación abierta y directa, por lo que le extraña cómo se hizo la denuncia.

➡️ Suscríbete a nuestro Newsletter y recibe las notas más relevantes en tu correo

Reiteró al Cardenal que estará abierto para platicar, realizar los cambios adecuados con información precisa y no sólo con especulaciones.

Publicado originalmente en El Occidental