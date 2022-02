Marchan migrantes para que paren redadas y les den pases de salida QR

Migrantes centroamericanos y venezolanos realizarán una marcha para pedirle al Instituto Nacional de Migración (INM) les otorguen pase de salida QR y paren la redadas en contra se los migrantes que siguen parados en esta ciudad.

Los inconformes aseguraron que no quieren causar molestia a la ciudadanía tapachulteca, pero las autoridades migratorias no les dejan de otra, pues no les otorgan sus documentos para estar de manera legal en esta ciudad y poder transitar.

Karina Velázquez, originaria del Venezuela, mencionó que están cansados de estar escondiéndose como delincuentes de los elementos del INM y de la Guardia Nacional, por ello, van a marcar de manera pacífica del albergue Jesús El Buen Pastor a la estación Siglo XXI.

“Lo único que queremos es que las autoridades nos escuchen, no nos detengan, golpeen, nos den pases de salida QR para dejar Tapachula, ciudad en donde hay miles de migrantes buscando papeles y trabajo que no se consiguen”, expresó.

Comentó que reiteradamente han tenido conversaciones con los agentes de migración de que la marcha que realizarán es de manera pacífica, para pedirles a los agentes de migración los dejen circular por territorio nacional y puedan realizar su trámite migratorio.

Aseguró que muchos migrantes duermen en las calles a fuera se los albergues, pues los albergues están saturados y ahora las autoridades de migración los llegan a detener hasta esto lugares.

En este mismo sentido, Antonio, explicó que se está organizando para que las autoridades los escuchen, por ende, marcharán a las ochos de la mañana con destino a la estación migratoria “Siglo XXI”.

“Nosotros marcharemos solo para pedir un derechos, que es el derecho de la libertad, ya que acá en nos tiene encerrados como en una cárcel, pues por más que intentamos salir las autoridades no detienen”, externó.

Añadió, “nosotros no queremos estar acá, únicamente queremos buscar otros lugares donde podamos encontrar donde trabajar, ya que acá no se puede encontrar un trabajo porque hay muchas migrantes”.

Dijo que seguirán organizados y pidiendo a la comunidad migrante que esta varada en la ciudad a que participen para pedir una respuesta a migración.

“Si las autoridades mexicanas no nos escuchan, no tendremos de otra que organizarnos para salir en caravana, pues será la única manera de salir de esta cárcel al aire libre en la que se convertido Tapachula desde el año pasado para miles de migrantes”, finalizó.

Publicado originalmente en Diario del Sur